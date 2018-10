Zutaten

600 g Rinderleber, sehr frisch

2 grüne und zwei rote längliche Paprika

vier weiße Zwiebeln

Pflanzenöl zum Anbraten

etwas Butter

1 Bund Petersilie, gehackt

1 bis 2 TL Kreuzkümmel

1 bis 2 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen

1 bis 2 TL Paprikapulver, edelsüß

Chiliflocken, je nach gewünschter Schärfe

Salz

Lavasch-Brot, alternativ Tortilla-Wraps

Zutaten Salat

4 Tomaten

1 rote Zwiebel

Saft von einer Zitrone

1 bis 2 TL Sumach

etwas Petersilie, gehackt

Rezept für vier bis sechs Personen. Zubereitungszeit 35 Minuten

Zubereitung

Die Leber sollte von Häuten befreit sein. Das übernimmt der Schlachter. Die Leber dann in kleine Würfel schneiden.

Die weißen Zwiebeln klein hacken und in einer hohen Pfanne in ausreichend Öl

glasig werden lassen.

Die Paprika in feine Ringe schneiden, die Enden nicht verwenden. Sobald die Zwiebeln glasig sind, Leber und Paprika in die Pfanne geben. Immer wieder wenden, damit nichts anbrennt. Dann die Gewürze hinzugeben. Wer es scharf mag, nimmt etwas mehr Chiliflocken.

Zum Schluss Butter und gehackte Petersilie unterrühren.

Für den Salat gehackte Petersilie mit der in feine Ringe geschnittenen roten Zwiebel vermengen. Die Tomaten entkernen und in Würfel schneiden. Alles vermischen und mit Zitronensaft beträufeln. Mit Sumach und etwas Salz würzen.

Anrichten

Das Brot in etwa zehn mal zehn Zentimeter große Stücke zerteilen und auf der Leber in der Pfanne etwas warm werden lassen. dann wird es weich und nimmt das Fett auf. Wer fertige Tortillas verwendet muss diese kurz ohne Fett in einer Pfanne erhitzen, damit sie weicher werden.

Einen Teller nehmen, das Brot darauf legen. Zunächst etwas vom Lebergemisch darauf füllen, darüber einen oder zwei Esslöffel des Tomatensalats geben. Zum Schluss mit etwas Zitronensaft beträufeln. Nach Bedarf salzen. Die Fladen zusammenklappen und sofort servieren.

Tipp vom Koch

Das Rezept lässt sich auch mit Schafleber zubereiten. Das Lavasch-Brot ist in Bremen etwa erhältlich bei „Dilara“ an der Pappelstraße in der Neustadt und bei „Lavasch“ an der Elisabethstraße in Walle. Auch selbst backen ist nicht allzu schwer, nur etwas zeitaufwendiger. Benötigt wird dazu nur Mehl, Wasser, Hefe, Salz und Pfeffer.

Zur Person

Ilker Üstüay betreibt in der Markthalle Acht am Domshof den Stand „Mezze und Liebe“ mit türkisch-arabischer Küche. Dort serviert er warme und kalte türkische Vorspeisen (Mezze), Suppen, Salate und Wraps. Immer mit einem bremischen Touch.