Zutaten Risotto

165 g Risotto Carnaroli (Acquarello Risotto oder anderer italienischer Rundkornreis)

1 Karotte

½ Knoblauchzehe

1 Selleriestange

TL Schnittlauch, geschnitten

3 g Bottarga (Fischrogen)

3 Schalotten

60 ml Olivenöl

50 g Butter, eiskalt

Salz nach Bedarf oder ½ Teelöffel Pfeffer aus der Mühle nach Bedarf oder ¼ Teelöffel

200 ml trockener Weißwein

50 g Pecorino, gehobelt

Sakura-Kresse zur Dekoration

ZUTATEN MEERESFRÜCHTE

10 frische Vongole-Muscheln

10 frische Miesmuscheln

3 Gambas, frisch und küchenfertig

4 Calamaretti, frisch und küchenfertig

2 Jakobsmuscheln, küchenfertig

Gemüse-Muschel-Brühe

Tipp vom Küchenchef: Küchenfertig bedeutet sauber, gepuhlt und entdarmt.

Rezept für zwei Personen - Zubereitungszeit eine Stunde

Denis Behljuljevic ist Koch im Restaurant Due Fratelli in der Hamburger Straße in Peterswerder. Dort serviert er italienische Gerichte auf gehobenem Niveau. Moderne Küche, individuell inter­pretiert. Montags und dienstags geschlossen, an allen anderen Wochentagen von 18 bis 22.30 Uhr geöffnet. (Frank Thomas Koch)

Zubereitung

Die Muscheln waschen, etwa 20 Minuten unter leicht laufendem kaltem Wasser wässern, die Muscheln, die sich in diese Zeitspanne öffnen, wegwerfen.

Für die Gemüsebrühe zwei Schalotten, die Selleriestange und die Karotte waschen und in kleine Würfel schneiden, zur Seite stellen. Die restlichen Gemüseabschnitte in einen Topf geben, mit etwa eineinhalb Liter kaltem Wasser auffüllen und eine Gemüsebrühe damit herstellen. Etwa 15 Minuten lang auf mittlerer Stufe köcheln lassen.

Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. In einem Topf in Olivenöl andünsten, Muscheln und gewürfeltes Gemüse dazugeben, die Temperatur etwas erhöhen und ein Glas Weißwein (100 Milliliter) angießen. Mit Deckel oder Pfanne abdecken und fünf Minuten kochen lassen, dabei den Topf mehrfach rütteln (vor- und zurückbewegen).

Drei Viertel des Muschelsud durch ein Haarsieb zur Gemüsebrühe gießen. Wer Gamba­schalen und Köpfe hat, kann beides ebenfalls in die Brühe geben und mitköcheln lassen.

Den Topf mit den Muscheln und ein Viertel Muschelsud beiseite stellen. Muscheln aus der Schale lösen. Die Muschelschalen später als Garnitur verwenden.

Eine Schalotte fein würfeln und mit wenig Butter (etwa 15 Gramm) oder Olivenöl (etwa 15 Milliliter) fünf Minuten in einem Topf sanft dünsten. Den Reis dazugeben, kurz in der Butter glasig werden lassen und mit etwa 100 Millilitern Weißwein ablöschen. Dann bei leicht erhöhter Temperatur einkochen lassen. Nun die heiße Gemüsebrühe Kelle für Kelle angießen und immer wieder umrühren. Sobald die Flüssigkeit in der Pfanne verdampft ist, eine weitere Kelle angießen. Reis auf diese Weise etwa 15 Minuten im Topf garen.

Währenddessen die Garnelen, Calamaretti und Jakobsmuscheln in kleine, mundgerechte Würfel schneiden.

In einer großen Pfanne Olivenöl erhitzen. Zunächst die Garnelen ein paar Sekunden, dann daneben die Muscheln und Calamari sehr kurz (30 Sekunden) anbraten. Vom Herd nehmen.

Kurz vor dem Garpunkt des Risottos, Gambas, Calamaretti, Jakobsmuscheln, Muschelfleisch und Gemüsewürfel im Risotto untermischen, kurz weiter garen. Kalte Butter und gehobelte Pecorino (gereifter italienischer Schafskäse) hinzugeben und beides unterrühren, bis alles sämig und schlonzig ist. Mit Salz, Pfeffer und Schnittlauch nach Bedarf abschmecken.

Anrichten

Das Risotto auf einem tiefen Teller anrichten. Die Muschelschalen darüber verteilen, mit Sakura-Kresse garnieren und Bottarga (getrocknete Fischrogen) darüber hobeln.