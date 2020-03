Zutaten

500 g rote Bete, ungeschält

250 g Rundkornreis (Arborio)

30 bis 50 g geriebener Parmesan

Olivenöl

Salz und Pfeffer

2 Schalotten

450 ml Gemüsebrühe

200 ml Rote-Bete-Fond

Butter

etwas Zucker

Zanderfilet, pro Person etwa 160 bis 180 g, mit Haut

2 bis 3 Bund Rucola

etwas Schlagsahne

Rezept für vier Personen - Zubereitungszeit 45 Minuten

Zubereitung

Die rote Bete in Salzwasser bissfest kochen, den Fond aufbewahren. Das Gemüse etwas abkühlen lassen, erst dann pellen.

Für das Risotto Öl und etwas Butter in einem Topf erhitzen. Die in feine Würfel geschnittenen Schalotten hinzugeben und glasig anschwitzen. Den Reis dazugeben und etwa eine Minute unter Rühren mit anschwitzen. Mit Rote-Bete-Fond und Gemüsebrühe zu gleichen Teilen auffüllen, bis der Reis komplett mit Flüssigkeit bedeckt ist.

Bei mittlerer Hitze unter regelmäßigem Rühren garen. Immer wieder mit Fond und Brühe auffüllen. Der Reis darf nicht trocken fallen.

Die rote Bete in kleine Würfel schneiden und kurz vor Ende der Garzeit unterrühren. Der Reis sollte am Ende noch etwas Biss haben. Vor dem Servieren den geriebenen Parmesan unterheben. Das Risotto zunächst warm stellen.

Für den Rucolaschaum den Rucola von den Stielen befreien, klein zupfen und in etwas Gemüsebrühe und Schlagsahne im Mixer oder mit einem Stabmixer so fein wie möglich pürieren. Dann durch ein Sieb passieren. Mit Salz und Pfeffer und eventuell einer Prise Zucker abschmecken. Vor dem Servieren kurz erhitzen und mit kalten Butterflocken aufschäumen.

Das Zanderfilet von Gräten und Bauchlappen befreien, salzen und in der Pfanne mit Olivenöl oder Butter auf der Hautseite goldbraun braten – kurz wenden und fertig braten.