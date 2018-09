(Frank Thomas Koch)

Zutaten

etwa 800 g Reh aus der Keule, ohne Knochen

500 g junge Bete in verschiedenen Farben

300 g Pfifferlinge

1 fein gehackte Schalotte

1 kleines Bund glatte Petersilie, fein gehackt

etwas Butter

etwas Pflanzenöl

3 Stangen Lauch (Porree)

150 ml Sahne

100 g Butter

Salz

Pfeffer

Zucker

Muskat



Zutaten dunkle Soße (Jus)

3 kg Kalbsknochen, in Walnussgröße gehackt

150 g Tomatenmark

2 kg Wurzelgemüse, in grobe Würfel geschnitten

3 l Rotwein

3 l Wasser

8 Lorbeerblätter

3 EL angeröstete Wacholderbeeren

Rezept für vier Personen

Zubereitungszeit etwa zweieinhalb Stunden

Zubereitung REH

Das Rehfleisch aus der Keule in der Pfanne von allen Seiten anbraten, dann im Backofen bei 120 Grad Celsius auf 54 Grad Celsius Kerntemperatur garen. Danach in Alufolie einwickeln und circa zehn Minuten ruhen lassen.



Die Bete im Ganzen mit der Schale kochen, dann halbieren und in einen Topf mit etwas Butter schwenken. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.



Die geputzten Pfifferlinge in der heißen Pfanne anbraten, Schalotten und glatte Petersilie dazugeben und mit Butter, Salz und Pfeffer abschmecken.



Den Lauch in feine Ringe schneiden, gut waschen und abtropfen lassen. Den Lauch mit 100 Gramm Butter und der Sahne in einem Topf langsam köcheln lassen, bis die Sahne um ein Drittel reduziert ist. Die Masse in den Mixtopf geben und fein pürieren. Die Creme mit Salz, Pfeffer, Zucker und Muskat abschmecken.



Das Rehfleisch in Streifen schneiden, quer zur Maserung. Servieren.

Grundrezept dunkle Soße





Wer etwas Zeit mitbringt, kann sich eine feine, dunkle Soße selbst zubereiten. Für die dunkle Soße die Knochen mit dem Gemüse in etwas Öl goldbraun anrösten. Das Tomatenmark dazugeben und auch mit anrösten, bis es leicht am Topfboden ansetzt. Mit Rotwein ablöschen und diesen Vorgang dreimal wiederholen.



Danach den restlichen Rotwein, Wacholder, Lorbeer und das Wasser dazugeben und das ganze acht Stunden auf kleiner Flamme köcheln lassen. Die Jus durch ein feines Haarsieb passieren.



Wer will, friert einen Teil der Flüssigkeit fürs nächste Mal ein. Den Rest bis auf etwa 300 Milliliter reduzieren lassen. Mit etwas Speisestärke binden und mit Salz und Zucker abschmecken.

Jan-Philipp Iwersen ist Chef im Restaurant Küche 13 im Bremer Ostertorviertel. Dort kocht er innovative Saisonküche mit regionalen und Bio-Produkten. Im lebhaftem Lokal mit offener Küche können Gäste bei der Zubereitung der Speisen zusehen. Oder es sich einfach schmecken lassen.