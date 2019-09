Zutaten

800 g Saiblingsfilet

800 g Drillingskartoffeln

2 Möhren

2 gelbe Möhren

2 Kohlrabi

2 kleine Zucchini

2 Bund Lauchzwiebeln

2 Knoblauchzehen

100 ml Olivenöl

4 EL gemischt Kräuter (Petersilie, Dill, Schnittlauch und Kerbel)

Salz und Pfeffer

Rezept für vier Personen - Zubereitungszeit 40 Minuten

Zubereitung

Das ganze Gemüse in sehr feine gleichmäßige Streifen schneiden. In einer großen Pfanne das Öl erhitzen und das Gemüse darin andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Knoblauchzehe klitzeklein geschnitten mit den Kräutern unter das Gemüse geben. Noch bissfest aus der Pfanne zum Abkühlen auf eine Platte füllen.

Drillingskartoffeln mit Schale kochen.

Das Fischfilet in vier Portionen aufteilen und mit Salz würzen.

Vier Stück Pergamentpapier in der Größe 20 mal 30 Zentimeter schneiden.

Das Gemüse auf die vier Papierblätter aufteilen, und den Fisch mit der Hautseite nach oben auf das Gemüse geben. Nun die Päckchen wie ein Geschenk verschließen und in den vorgewärmten Ofen scheiben. Bei 160 Grad Celsius (Umluft) circa 20 Minuten garen.

Die gegarten Kartoffeln kräftig salzen, am besten mit groben Salz, mit Olivenöl einpinseln und ebenfalls 20 Minuten mit in den Ofen geben.

Anrichten

Die Saiblingspäckchen auf die Teller verteilen. Drillingskartoffeln dazugeben. Päckchen erst kurz vor dem Verzehr öffnen – oder von den Gästen auspacken lassen.