Zutaten

1 Eisbergsalat

1 Handvoll Sojasprossen

½ nicht zu reife Mango

1 Karotte, geraspelt

1 rote Zwiebel, in Ringe geschnitten

1 bis 2 Hähnchenfilet(s)

Öl zum Anbraten

1 EL Fischsoße

2 EL Wasser

½ Limette, Saft

1 Chilischote, ohne Kerne und in Ringe geschnitten

Als Topping zum Beispiel Röstzwiebeln, geröstete Cashewkerne und frischen Koriander

Salz, Pfeffer

1 EL Zucker

Rezept für vier Personen

Zubereitungszeit eine halbe Stunde

Zubereitung

Die Blätter des Eisbergsalats waschen, trocknen und in feine Streifen schneiden.

Die Sojasprossen waschen und ebenfalls trocknen (etwa in der Salatschleuder). Karotte schälen und raspeln. Die rote Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Eine Chilisschote längs aufschneiden, die Kerne mit Hilfe eines Teelöffels vorsichtig herausstreichen und in kleine Ringe schneiden.

Die Mango schälen, das Fruchtfleisch am Kern vorbei mit einem scharfen Messer herauslösen und in längliche Stifte schneiden.

In einer Pfanne mit heißem Öl das Hähnchenfilet von beiden Seiten anbraten, damit es ein bisschen Farbe bekommt. Salzen und pfeffern. Zur Seite stellen.

Für die Marinade die Fischsoße mit ein bis zwei Esslöffeln Wasser (je nach ge

wünschter Intensität) und dem Saft einer halben Limette vermengen. Den Zucker unterrühren.

Eisbergsalat, Sojasprossen, Chilischotenringe, Zwiebelringe und Karottenraspeln mit der Marinade vermengen. Portionsweise auf vier Teller verteilen. Die Mangoschnitzen drumherum verteilen.

Das etwas abgekühlte Hähnchenfilet in mundgerechte Stücke schneiden und ebenfalls auf den Salat legen.

Zum Schluss das Topping über den Teller streuen. Die Cashewkerne zuvor in einer kleinen Pfanne vorsichtig rösten.

Tipp

Anh Le Hoang empfiehlt bei der Verwendung von Fischsoße (erhältlich im Asiashop) immer etwas Zucker beizumischen. Wer mag, kann auch Gurken oder Paprika dem Salat beimischen.

Zur Person

Anh Le Hoang und

Cong Thanh Nguyen

bereiten seit 2012 im Le’s Bistro Vor dem Steintor täglich frisch original thailändische Gerichte zu. Bekannt ist das täglich geöffnete, kleine Restaurant vor allem für seine ausgezeichneten Currys. In Brinkum betreiben die Eheleute aus

Vietnam ein weiteres Restaurant: das Ban Thai an der Syker Straße.

