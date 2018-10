Zutaten

3 Boskopäpfel und 3 Apfelquitten, in Fächer geschnitten

50 g Butter

200 g Zucker

Zutaten MÜRBETEIG

300 g Mehl

100 g Butter, in kleinen Stücken

1 Ei

1 Eigelb

1 Prise Salz

Rezept für eine Tarte (26 Zentimeter Durchmesser). Zubereitungszeit eine gute Stunde

Zubereitung

Für den Mürbeteig zunächst das Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche sieben. In der Mitte ein Loch in den Mehlhaufen eindrücken, dort hinein Eier und die Prise Salz füllen. Die Butterstücken am Mehlrand verteilen, dann zügig von außen nach innen zu einer Kugel kneten und 20 Minuten unter einer Schüssel ruhen lassen.

Die Butter in einer Pfanne zerlassen, den Zucker einstreuen und alles hellbraun karamellisieren lassen. Die Apfel- und Quittenschnitzen hineingeben. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen.

Die karamellisierten Früchte nun in eine gut gefettete, flache Tarteform geben und verteilen.

Barbara Stadler ist freiberufliche Küchenmeisterin, TV-Köchin und Dozentin. Sie gibt Kurse in verschiedenen Kochschulen etwa in Syke und in Bremen. Barbara Stadler ist Mitglied der Slow-Food-Chef-Alliance Deutschland, ein Netzwerk aus Köchen und Erzeugern guter, sauberer und fairer Produkte. Viele Jahre hat sie das Restaurant Kastanie in Martfeld geführt. (Björn Hake)

Den Teig zu einer runden Platte, etwas größer als die Form, ausrollen. Den Teig nun auf die Fruchtmasse legen und ein wenig nach innen drücken.

Die Tarte 20 bis 25 Minuten im Ofen goldbraun und knusprig backen. Danach noch fünf Minuten in der Form abkühlen lassen.

Die Torte auf eine Kuchenplatte oder einen großen Teller stürzen. Sollten Apfelstücke am Boden der Form hängen bleiben, diese vorsichtig mit einem flachen (Paletten-)Messer lösen und auf die Tarte geben.

Die Tarte Tatin warm servieren. Schön ist es mit Vanilleeis, Creme fraîche oder Sahne.

Tipp

Barbara Stadler hat keine große Tarteform, sondern mehrere kleine verwendet. So sieht die Tarte als Dessert hübsch aus. Die Teller dekoriert sie mit kurz in Butter gebratenen oder karamellisierten Apfel- und Quittenschnitzen und etwas Orangenpulver.