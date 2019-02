(Frank Thomas Koch)

Köfte, was übersetzt soviel heißt wie „Zerstampftes“, ist zunächst der Oberbegriff für alles, was sich formen lässt. Bekannt sind Köfte oftmals in Form von Hackbällchen mit Rind- oder Lammfleisch. Diese hier sind aus roten Linsen.

Zutaten Köfte

200 g Linsen, rot

0,5 L Wasser

100 g Bulgur, fein

3 bis 4 EL Olivenöl

1 große Zwiebel

1 TL Paprikamark

1 TL Kreuzkümmel

Chilipulver, Menge nach Geschmack

1/2 Bund Petersilie

1/2 Bund Frühlingszwiebeln

Granatapfelkerne und Salatblätter zum Dekorieren

Salz

Zutaten Salat

Tomaten, fein gewürfelt

Gurken, fein gewürfelt

Zwiebeln, fein gewürfelt

Petersilie, fein gehackt

Radieschen, in Stifte geschnitten

Dressing (Olivenöl, Zitrone, etwas Himbeeressig oder Granatapfelsirup)



Rezept für vier Personen. Zubereitungszeit etwa 45 Minuten

Zubereitung

Die Linsen in einem Sieb waschen und mit der angegebenen Menge Wasser 15 bis 20 Minuten kochen, bis sie weich sind. Die noch heißen Linsen mit dem Bulgur mischen und gut durchkneten. Etwa zehn bis 15 Minuten abkühlen lassen.

Die feingewürfelte Zwiebel in Öl glasig braten und zu der Linsen-Bulgur-Mischung geben. Paprikamark, Kreuzkümmel, Chilipulver und Salz hinzugeben und gut durchkneten.

Petersilie fein hacken und die Frühlingszwiebeln in feine Scheiben schneiden, beides zur Köfte-Masse dazugeben und noch einmal alles gut durchmischen.

Die fertige Masse mit der Hand zu daumengroßen Stücken formen und auf einer Platte mit Salatblättern anrichten. Die Granatapfelkerne auf der Platte verteilen.

Dazu schmeckt der gemischte, frische Salat.

Funda Klein-Ellinghaus ist Gesundheitswissenschaftlerin und leidenschaftliche Köchin. Sie betreibt den Catering-Service „fundabar“. Ihre Spezialität ist die gesunde und leichte orientalisch-mediterrane Küche mit frischen Zutaten vom Markt. Sie gibt Kochkurse und veranstaltet Kochevents. Im Januar eröffnet sie neue Räume an der Hemmstraße 113 in Findorff. (Frank Thomas Koch)

