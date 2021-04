Pancakes mit frischem Obst und Rhabarber-Erdbeerkompott. (Christina Kuhaupt)

Zutaten Pancakes

500 g Dinkelmehl, Typ 603

70 g Puderzucker

1 Päckchen Backpulver

1 Prise Vanillemark oder ein Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

500 ml Haferdrink

100 g Apfelmus (anstelle der Eier)

75 g Sonnenblumen- oder Rapsöl

Zutaten Belag

buntes Obst der Saison (zum Beispiel Äpfel, Blaubeeren, Nektarinen oder Erdbeeren)

1 Glas Erdbeer-Rhabarber-Kompott (erhältlich im Supermarkt oder selbst gemacht

Vanilleschmand aus 250 g Schmand, Puderzucker und dem Mark einer Vanillieschote

geröstete Mandelblättchen zum Dekorieren

Rezept für drei bis vier Personen - Zubereitungszeit eine halbe Stunde

Zubereitung

Hafermilch und Vanille mit dem Apfelmus vermengen. Mehl in die Masse sieben und mit den restlichen Zutaten zu einem homogenen Teig verrühren. Die Küchlein dann in einer großen beschichteten Pfanne von beiden Seiten nach und nach ausbacken. Warm stellen.

Für den Belag den Schmand mit der Vanille und dem Zucker in eine Schüssel geben und mit dem Schneebesen verrühren. Wer möchte, fügt noch Orangenabrieb und einen Esslöffel Vanillesoßen-Pulver, das man nicht aufkochen muss, hinzu.

Das Obst waschen, Nektarinen und ­Äpfel in schmale Schnitze schneiden. Erdbeeren halbieren.

Alles auf dem Teller anrichten. Das Pancake-Türmchen mit Puderzucker und gerösteten Mandelblättchen ­dekorieren.

Tipp: Wer auch ein veganes Topping zubereiten möchte, nimmt statt des Schmands vegane Creme Fraîche oder Soja-Skyr.

Der amerikanische Klassiker kann auch mit Ahornsirup statt Schmand und Kompott serviert werden. Als Topping kommen dann noch vegane Butter und Bananenstückchen auf das Türmchen.

Carmen Schröder führt gemeinsam mit Tim Stern das Café Concordia in der Schwachhauser Heerstraße in Bremen. Stern ist Spezialist für Kaffee – Schröder ist für die Speisen zuständig. Es gibt selbst gebackene Kuchen, Cookies, einen jeden zweiten Tag wechselnden Mittagstisch und erlesenes Frühstück von vegan bis deftig in vier verschiedenen Boxen für zwei Personen. Derzeit sind alle Speisen zum Abholen. Vorbestellungen bis 15 Uhr am Vortag über die Homepage cafeconcordiabremen.de. Täglich geöffnet. (Christina Kuhaupt)

Zur Sache

Erdbeer-Rhabarber-Kompott selbst kochen

Erdbeer-Rhabarber-Kompott kann man natürlich auch selbst kochen, sobald die Saison für Rhabarber beginnt. Dafür zunächst 500 Gramm Rhabarberstangen waschen, schälen und in grobe Stücke schneiden. Eine Zitrone auspressen. Rhabarberstücke, 100 Gramm Zucker, Zitronensaft je nach gewünschter Säure und 100 Milliliter Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Etwa 15 Minuten köcheln lassen, zwischendurch umrühren. In der Zwischenzeit die Erdbeeren waschen, verlesen und halbieren.

Wenn der Rhabarber soweit ist, die Erdbeeren und Vanillezucker oder -mark dazugeben, umrühren, den Topf von der Kochstelle nehmen und mit Deckel noch zehn Minuten ziehen lassen. In sterile Gläser füllen.