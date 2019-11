Das Festtagsessen für Vegetarier kommt in einer Aromawolke aus Thymian, Zimt, Kardamom, Nelke und Pflaumenmus auf den Tisch. (Manfred Zimmer)

Für die Zubereitung des Festtagsgerichts muss alles gut bedacht sein: Die Zutaten sollen nicht so exotisch sein und leicht erhältlich – von der Großstadt bis zum kleinsten Ort. Wie wäre es etwa mit erdigen Rote-Bete-Scheiben und Karottenstücken, begleitet von angerösteten Zwiebeln, Champignons und kleinen Kartoffelhälften in einer Aromawolke aus Thymian, Zimt, Kardamom, Nelke und Pflaumenmus? Zu dem Ofengemüse gibt es Hirse mit Kokosmilch und Kardamom.

Für zwei Personen nimmt man eine Rote Bete (etwa 250 Gramm), vier kleine festkochende Kartoffeln mit glatter Schale, 250 Gramm braune Champignons, 250 Gramm Karotten, drei mittelgroße Zwiebeln, drei gehäufte Esslöffel Pflaumenmus, zwei bis drei Thymianstängel, Salz und frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer; 120 Gramm Hirse, 50 Milliliter Kokosmilch und gemahlene Samen von vier grünen Kardamomkapseln. Für das Würzöl mischt man einen gehäuften Teelöffel getrockneten Thymian, einen halben Teelöffel Zimt, gemahlene Samen von fünf grünen Kardamomkapseln, zwei gemahlene Gewürznelken mit acht Esslöffeln Olivenöl.

Den Ofen auf 180 Grad Celsius Umluft vorheizen. Die Kartoffeln mit Schale längsseitig halbieren, die Rote Bete in einen Zentimeter dicke Scheiben, die Karotten in etwa zwei Zentimeter dicke Stücke, die Champignons und Zwiebeln in grobe Stücke schneiden. Alles auf den Boden einer Kasserolle legen. Das Pflaumenmus an einer Seite der Kasserolle verteilen, und ein paar Streifen über die Rote-Bete-Scheiben streichen. Die Thymianstängel obenauf legen. Das Gewürzöl über dem Gemüse verteilen, und die Rote-Bete-Scheiben mit dem Würzöl bepinseln, alles etwas salzen und pfeffern.

Die Kasserolle (24 bis 28 Zentimeter Durchmesser) kommt nun für circa 30 bis 40 Minuten auf der mittleren Schiene (Gitterrost) in den Ofen. Zwischendurch das Gemüse mit einem Löffel umwälzen (aber nicht die Rote-Bete-Scheiben!), sodass sich das Öl gut verteilt. Ab und zu die Rote-Bete-­Scheiben mit dem Öl aus der Kasserolle einpinseln.

Während das Gemüse im Ofen ist, die Hirse nach Packungsanweisung kochen und noch warm mit der Kokosmilch und dem gemahlenen Kardamom vermischen. Zum Warmhalten der Hirse den Deckel auf dem Topf belassen.

Das Gemüse und die Hirse auf den Tellern verteilen. Zwei Esslöffel kochendes Wasser zum Sud in der Kasserolle geben und gut verrühren. Eventuell mit Salz und Pfeffer abschmecken. Von dieser Soße etwas über die Hirse geben und servieren.

Anmerkung

Wer sicher gehen will, dass alle Zutaten gleichzeitig gar sind, gart die Rote Bete vor. Sie braucht etwa 40 Minuten; die restlichen Zutaten nur etwa 25 Minuten. Auch kann je nach gewünschter Geschmacksintensität mehr Kokosmilch verwendet werden. Leserin Gerlind Schütte hat die doppelte Menge verwendet. „Dann erst schmeckte es danach“, schreibt sie in einer E-Mail an die Redaktion.