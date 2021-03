Werder-Torwart Jiri Pavlenka reist zur tschechischen Nationalmannschaft. (nordphoto GmbH / Kokenge)

In zwei Abstellungsphasen hat der SV Werder Bremen seine Nationalspieler zuletzt nicht von der Leine gelassen. Zu groß das Corona-Risiko oder zu streng die Quarantäne-Regeln nach der Rückkehr der Spieler. Nun, zur nächsten bevorstehenden Länderspielperiode, lassen die Grün-Weißen die Spieler unter Auflagen wieder reisen – und die freuen sich darauf.

Spieler freuen sich, zur Nationalmannschaft reisen zu können

„Es kam kein Spieler auf uns zu und hat gesagt, er möchte jetzt nicht zur Nationalmannschaft fahren“, erklärte Clemens Fritz, Leiter Profifußball des SV Werder Bremen, in einer Medienrunde. Eher im Gegenteil. Nach den Verboten zuletzt „freuen sie sich wieder, für ihr Land zu spielen und zur Nationalmannschaft reisen zu können“.

Doch Werder Bremen bleibt weiter vorsichtig, sensibilisiert die Profis für die Gefahren und trifft Vorbereitungen. Der Club lässt keine Spieler in die sogenannten Virusvarianten-Gebiete reisen, also Regionen mit besonders hohem Infektionsrisiko durch bestimmte Corona-Mutationen. Unabhängig von negativen Tests erwartet die Spieler bei der Rückkehr eine 14-tägige Quarantäne. Für einige der Spieler bedeutet das nun, dass sie bei manchen Länderspielen nicht dabei sein können.

Für Torwart Jiri Pavlenka etwa ist der Ausflug zur Nationalmannschaft schon nach dem WM-Qualifikationsspiel Tschechiens in Estland (24. März) beendet, denn zu den weiteren Spielen in den Virusvarianten-Gebieten Tschechien (gegen Belgien, 27. März) und in Wales (30. März) darf er nicht mehr reisen. Ähnlich geht es Marco Friedl, der mit Österreichs Auswahl nicht nach Schottland (25. März) darf. Außerdem wünscht sich Werder für die Spieler „die bestmöglichen Flugrouten“, sprich Direktflüge, „dass man nicht nochmal über einen anderen Fleck fliegen muss“, sagt Clemens Fritz.

All diese Einschränkungen und Vorkehrungen würden auch die Spieler mittragen, sagt Fritz. Denn bei einer 14-tägigen Quarantäne würden sie auch die wichtigen anstehenden Pflichtspiele für Werder Bremen verpassen. „Das können wir uns nicht erlauben, das will auch kein Spieler“, sagt Fritz. „Da ist von den Jungs vollstes Verständnis da.“