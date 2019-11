Zutaten Fisch

4 Filets vom Wolfsbarsch

100 g Polenta

1 Zweig Zitronenthymian

½ Chilischote

40 ml Olivenöl

Salz und Pfeffer

Zutaten Gemüse Und Pilze

400 g Babyblattspinat

4 bis 8 Austernseitlinge, in Scheiben geschnitten

40 ml Olivenöl

8 Scheiben Rauchspeck

¼ l Sahne

1 Knoblauchzehe

1 Zweig Rosmarin

½ Zitrone, Abrieb der Schale

Prise frisch gemahlener Pfeffer

50 g kalte Butter

80 g gehobelter Parmesan

1 Paket Kresse

Zubereitung

Die Pilzsscheiben einzeln in der heißen Pfanne auslegen und scharf anbraten, erst am Ende mit Salz und Pfeffer

würzen.

Sahne mit dem Rauchspeck, dem Knoblauch, dem Rosmarin und dem Zitronenabrieb circa zehn Minuten köcheln lassen, dann würzen, passieren und zur Seite stellen (nicht mehr erhitzen!). Zum Aufschlagen der Soße die kalte Butter hinzufügen, und mit dem Mixstab und einer Suppenkelle vor dem Anrichten aufschäumen.

Spinat waschen und trocknen.

Die Filets würzen und in der Polenta leicht panieren. Dann erst auf der Hautseite und dann auf der Filetseite in der heißen Pfanne mit den anderen Zutaten garen. Achtung: Das geht sehr schnell (drei Minuten links, drei Minuten rechts). Nicht übergaren, das Filet darf nicht trocken werden!

Anrichten

Die Pilze und das Fischfilet auf dem Teller anrichten. Parmesan darüberstreuen und dann erst mit Soßen-Tupfern saucieren. Als kleine Deko frische Kresse verwenden. Den Blattspinat als Salat (mit etwas Olivenöl) auf dem Teller platzieren. Wer mag, kann ihn auch kurz in Olivenöl in der Pfanne wenden.