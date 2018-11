(Frank Thomas Koch)

Zutaten

4 Zanderfilets a 160 g

Salz

Mehl

Öl zum Braten

1 Bund Kerbel

200 ml Weißwein

100 ml Fischfond

6 cl Noilly Prat

100 ml Sahne

50 g Butter

Salz

Zucker

2 Kopf Blumenkohl

100 g Butter

Sesamöl

Salz

Pfeffer

Zucker

Muskat

Butter

Rezept für vier Personen. Zubereitungszeit etwa 50 Minuten.

Zubereitung

Der Blumenkohl kommt bei diesem Gericht in drei Variationen auf den Teller: als blanchierte Röschen, roh und lauwarm mariniert und als Creme. Den Blumenkohl in Röschen klein schneiden. Zwölf schöne Röschen beiseitelegen. Den Rest inklusive Strunk in Würfel schneiden und in der Butter weich dünsten, dann pürieren und mit Salz, Muskat und etwas Zucker abschmecken.

Vier von den Röschen fein hobeln und in Salz, etwas Zucker und Sesamöl marinieren. An einen warmen Ort stellen.

Die restlichen Blumenkohlröschen kurz im kochenden Wasser blanchieren und danach in einem Topf mit Butter schwenken und abschmecken.

Für den Kerbelrahm den Weißwein, Noilly Prat und Fischfond in einem Topf aufsetzen und auf circa 100 Milliliter reduzieren, dann die Sahne, Butter und Kerbel dazugeben und mit dem Pürierstab fein mixen. Mit Salz und Zucker abschmecken.

Die Zanderfilets von beiden Seiten salzen und auf der Hautseite mehlieren. Dann in der Pfanne auf der Hautseite in etwas Öl langsam glasig braten. Gegebenenfalls kurz umdrehen.

Jan-Philipp Iwersen ist Chef im Restaurant Küche 13 im Bremer Ostertorviertel. Dort kocht er innovative Saisonküche mit regionalen und Bio-Produkten. Im lebhaften Lokal mit offner Küche können Gäste bei der Zubereitung der Speisen zusehen. Oder es sich einfach schmecken lassen. (Cora Sundmacher)

Anrichten

Das Blumenkohlpürree auf dem Teller verteilen, das Zanderfilet darauf legen. Blumenkohlröschen und -hobel daneben legen und mit Kerbelrahm verzieren.