4 Jakobsmuscheln ohne Corail (Kammmuscheln)

8 Physalis

3 Stangen Zitronengras

4 Kaffirblätter

2 Bio-Limonen

1 Chili, in feine Ringe geschnitten

50 g Ingwer, geschält und gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

100 g Sellerie, geschält und gewürfelt

100 g Karotten, geschält und gewürfelt

4 Schalotten, fein gehackt

1 Messerspitze Kurkuma

500 ml Hühnerbrühe

400 ml Kokosmilch

100 ml Sahne

etwas Speisestärke zum Andicken

Salz, weißer Pfeffer und brauner Zucker

etwas Zitronensaft

50 ml Rapsöl

50 ml Sesamöl

4 Spieße

4 Wäscheklammern

Dekoration für die Spieße: rosa Beerenpfeffer, Kerbel

Rezept für vier Personen - Zubereitungszeit etwa 35 Minuten

Zubereitung

Zitronengras mit der flachen Seite eines Messers kräftig andrücken, fein in Streifen schneiden. Die Limonenschale reinigen, die Limonen dann auspressen. Alles in einen Topf geben.

Chili, Ingwer, Schalotten, Knoblauch, Kaffirblätter, Karotten- und Selleriewürfel in Sesamöl anbraten, Kurkuma zugeben, mit Brühe ablöschen und in dem Topf mit dem Zitronengras und dem Limonensaft eine halbe Stunde leicht köcheln lassen. Zitronengrasstängel herausfischen. Dann Kokosmilch und Sahne hinzu­fügen.

Speisestärke in etwas kaltem Wasser anrühren, in die kochende Suppe mit einem Schneebesen einrühren, durchkochen, mit Salz, Pfeffer, Zucker und Zitronensaft abschmecken. Danach durch ein Haarsieb passieren und warm halten.

Die Jakobsmuscheln salzen und in Rapsöl von beiden Seiten kurz scharf anbraten. Pfeffern und Physalis dazugeben. Jeweils eine Jakobsmuschel und zwei Physalis auf die vier Spieße stecken.

Die Suppe auf vier tiefe Teller verteilen, und je einen Spieß mit einer Wäscheklammer am Tellerrand befestigen. Mit rosa Beerenpfeffer und Kerbel garnieren und mit der Suppe servieren.