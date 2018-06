Ein Feuerschwall. Grelles Licht. Starke Vibrationen. Ich befinde mich im zentralen Kontrollraum, etwa 13 Kilometer von der Startrampe entfernt, und spüre selbst dort die Kraft und höre das Dröhnen, wenn die Rakete abhebt. Es sind immerhin 30 Millionen PS, die dort 750 Tonnen bewegen – der Großteil davon Treibstoff. Mit Fernsehbildern kann man das nicht wiedergeben. Es ist einfach beeindruckend, wie sich die geballte Energie schlagartig entlädt. Ich habe jedes Mal aufs Neue Respekt vor der Technik.

Im März 2014 war ich zum ersten Mal bei einem Raketenstart dabei. Der Weltraumbahnhof der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa liegt in Kourou in Französisch-Guayana. An Bord der Rakete waren zwei Telekommunikationssatelliten. Ich bin meistens vier oder fünf Tage vor Ort, wenn sich der Start nicht verzögert.

Ich habe im zentralen Kontrollraum Platz genommen. Er wird Jupiter genannt. Mit mir befinden sich dort etwa 40 Leute, aber das unterscheidet sich von Mission zu Mission. Hinter einer Glaswand warten weitere Zuschauer. Das sind keine Touristen, sondern geladene Gäste: Medienvertreter, Esa-Angehörige oder Gesandte der Satellitenhersteller. Das Team ist über die ganze Welt verteilt. Ein Team sitzt in Bremen und verfolgt den Start von hier aus. Die Oberstufe der Rakete, auf der die Satelliten sitzen, wird in Bremen gebaut.

Meist haben wir ein Zeitfenster, in dem wir starten müssen. Das ist akribisch berechnet, damit die Rakete nicht andere Satelliten in der Erdumlaufbahn trifft. Teilweise müssen wir sogar auf die Sekunde genau starten, zum Beispiel bei Versorgungsflügen für die Raumstation. Das erhöht die Anspannung immens. Wenn wir dann den Startzeitpunkt verpassen, müssen wir 24 Stunden warten. Mindestens ein Jahr vor Raketenstart beginnt die Arbeit. Mit drei Monaten Vorlauf werden die Flugbahnen der Rakete und der Satelliten berechnet.

Es herrscht absolute Anspannung im Kontrollraum. Ich schaue ständig auf die Uhr. Sie läuft zwar rückwärts, dennoch werden die Minuten gefühlt zu Stunden. Herausforderungen gibt es immer, aber jede Mission ist anders. Man kann viele Dinge vorhersehen und berechnen, aber nicht alles. Wenn das Wetter umschwingt oder technische Signale auftreten, die überprüft werden müssen, bleibt der Countdown stehen. Dann steigt die Anspannung noch mehr. Es geht immerhin um viel Geld.

Einen Tag vor dem Start wird die Rakete aus der Halle zur Startrampe geschoben. Vier Stunden vor anvisiertem Start wird sie mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff betankt. Dieser Vorgang ist ein wichtiges Kriterium, ob die Mission planmäßig erfüllt wird. Wenn die Rakete betankt wird, muss man sich schon sicher sein.

Der Countdown ist mehr als das klassische „Zehn, neun, acht...“, wie man es aus Filmen kennt. Zum einen spricht der technische Leiter vor Ort Französisch. Die Ansagen zur jeweiligen Phase des Raketenstarts, der rückwärts runtergezählte finale Countdown – alles auf Französisch.

Zum anderen beginnt der Countdown nicht zehn Sekunden vor Raketenstart, sondern mindestens zehn Stunden vorher. In dieser Zeit ist klar geregelt, was zu welchem Zeitpunkt gescheckt werden muss. Nicht nur die Rakete muss in technisch einwandfreiem Zustand sein, sondern auch die Satelliten, die sie ins All tragen soll.

Der Start ist sehr beeindruckend. Die Rakete steht auf einer Säule aus Feuer. Erst bewegt sie sich langsam, wird dann immer schneller. Bei klarem Himmel kann man sehen, wie sich die Booster in 60 Kilometer Höhe lösen. So hoch ist die Rakete bereits nach knapp zwei Minuten geflogen. Wie ein Hammerwurf wird sie mithilfe der Erdumdrehung ins All geschleudert. Das ist immer wieder faszinierend.

Die eigentliche Mission geht erst nach dem Start los. Erst, wenn die Satelliten am richtigen Ort sind, wird im Kontrollraum geklatscht. Das dauert nach Start noch einmal 30 bis 45 Minuten, aber auch mal länger. Bis dahin bleibt die Anspannung.

Am 25. Juli steht der nächste Start an. Vier Galileo-Satelliten sollen in die Erdumlaufbahn. Ich werde wieder nach Kourou fliegen und gespannt darauf warten, dass die Rakete abhebt und ihre kostbare Fracht ins Weltall bringt.

Aufgezeichnet von Sebastian Krüger

Zur Person

Sören Scholz

53, leitet seit 2014 das Ariane-5-Programm in Bremen. Der Luft- und Raumfahrtingenieur sitzt regelmäßig im Kontrollraum und schaut zu, wenn Esa-Raketen vom Weltraumbahnhof in Kourou (Französisch-Guyana) abheben.