Auf dem Weg zum Flughafen in Orlando hatte ich eine warme Jacke dabei. Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich den Anorak mitnehme. In Florida ging der Sommer zu Ende, in Adelaide würde er bald beginnen. Ich hatte ihr erklärt, dass die Jahreszeiten in Australien anders sind. Aber meine Mutter war nicht zu überzeugen. Bevor ich in den Flieger stieg, ließ ich die Jacke heimlich im Auto zurück.

Ich war 22 Jahre alt, und ich träumte wie jeder Basketballspieler von der NBA. Aber als ich 2011 aus dem College kam, streikte die Liga. Keine Probetrainings, keine Chance. Also hatte ich einen Vertrag unterschrieben bei den Adelaide 36ers.

Mein Profi-Debüt in Adelaide lief ganz gut, aber das sagen wahrscheinlich alle Spieler ein paar Jahre später. In meiner Erinnerung habe ich ganz gut geworfen, wir haben trotzdem ziemlich hoch verloren. Die Saison lief für mein Team insgesamt ziemlich mies, wir gehörten zu den schlechtesten Mannschaften der Liga – mit meiner eigenen Leistung war ich aber ganz zufrieden, es war ja immerhin mein erstes Profi-Jahr.

In Adelaide lebte ich alleine. Oft bin ich bis 6 Uhr morgens wach geblieben, um mit meiner Familie und Freunden in Orlando zu telefonieren – wegen der Zeitverschiebung. Wenn ich nicht trainiert habe, saß ich viel zu Hause, habe abgehangen oder Filme geguckt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, die Welt zu sehen. Ich wollte Geld verdienen und Basketball spielen.

Australien war für mich ein einfacher Schritt. Sehr amerikanisch, alle sprechen Englisch. Nach einer Saison wechselte ich aber nach Frankreich. Nanterre, nahe Paris. Am Anfang war es für mich dort schwer. Besonders wegen der Sprache. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen dort schon gut Englisch sprechen können – sie trauen sich nur nicht. Um ihnen Mut zu machen, habe ich gesagt, dass ihr Englisch wesentlich besser ist als mein Französisch. Ich konnte ja nur ein paar Wörter.

Zum Glück waren in Frankreich noch drei andere US-Spieler in meinem Team. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, sind oft gemeinsam Essen gegangen. Da ist eine echte Verbindung zwischen uns entstanden. Es sind immer die Menschen, die entscheidend dafür sind, ob man sich wohlfühlt. Egal, wo man auf der Welt ist.

Erst in meinem dritten Profi-Jahr habe ich gelernt, dass man sich auf das Land und die Menschen einlassen muss. Man muss ihre Art zu leben verstehen, sich in die Menschen hineinversetzen und offen für andere Perspektiven sein, um dieses Leben zu genießen. Wer engstirnig ist, kann nicht reisen.

Bremerhaven ist mein achtes Team in acht Jahren, ich habe in Australien, Frankreich, der Türkei und Griechenland gespielt. Als Kind hätte ich nie gedacht, dass ich dort mal lande. Das war alles sehr fremd, aber oft ist das ja auch witzig.

Als ich nach Usak in die Türkei gewechselt bin, habe ich mir dort Wohnungen angesehen. Die erste habe ich einfach genommen, ich bin da nicht anspruchsvoll, brauche nichts Großartiges. Aber als ich aufs Klo wollte, war da einfach nur ein Loch im Boden. Ich habe sofort dem Management geschrieben, dass ich eine neue Wohnung brauche.

Die vielen Länder, das sind alles schöne Erfahrungen. Es gibt US-Spieler, die nach ihrer Karriere in Europa bleiben, weil es ihnen so gut gefällt – dazu gehöre ich aber definitiv nicht. Ich werde immer in Orlando leben. In jeder Sommerpause fliege ich wieder zurück nach Florida, dort ist meine Familie, meine Freunde, mit denen ich seit der Grundschule zusammen bin. Mein Herz hängt an Orlando.



Aufgezeichnet von Jonas Mielke.

Zur Person

Chris Warren

ist 30 Jahre alt und seit dieser Saison Point Guard der Eisbären Bremerhaven. Mit durchschnittlich 18 Punkten pro Spiel gehört der 1,78 Meter große Aufbauspieler momentan zu den sogenannten Top-5-Scorern in der Basketball-Bundesliga. Bremerhaven sei größer, als er gedacht habe, sagt Warren. Sorge mache ihm aber der nahende Winter: „Ich mag Schnee und Kälte nicht.“ Seinen Coach begrüßt er mit einem lauten „Moin“.