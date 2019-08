Katarzyna Swendrowski rettet Essen aus dem Müll und macht Fremden und Freunden daraus ein Menü. (Illustration: Jenni Becker)

Ich kann einfach nicht wegschauen. Von meinem Wohnzimmer aus sehe ich sie, die braunen Tonnen, gefüllt mit Gemüse und Obst. Vieles davon ist kein Abfall, sondern noch essbar. Noch Brauchbares und Essbares zu entsorgen, finde ich unangemessen. Wir haben nur eine Erde, verheizen die Ressourcen aber so, als hätten wir fünf davon. Um zu zeigen, dass es auch anders geht, habe ich im Oktober 2018 mein erstes Restefest veranstaltet. Das bedeutet, dass ich ein veganes Zero-Waste-Buffet aus geretteten Lebensmitteln zubereite und Menschen zu mir nach Hause einlade.

Seitdem mache ich das alle drei bis vier Wochen. Der Ablauf ist immer derselbe: Ich gehe zum Findorffmarkt und bekomme dort Lebensmittel von den Händlern oder hole sie aus den Mülltonnen raus. Darunter sind Obst und Gemüse, teilweise aber auch Brot, Kuchen oder Pflanzen. Daraus bereite ich dann später das Menü zu. Es kommen immer acht bis neun Leute. Die meisten von ihnen sind zwischen 30 und 40 Jahre alt, der Älteste ist 86.

Mehr zum Thema Lestra in Horn Bremer Kaufhaus erlaubt das Containern Containern ist in Deutschland illegal. Ein Bremer Kaufhaus findet das falsch. Es erlaubt ... mehr »

Mein Sohn, neun Jahre alt, begleitet mich oft zum Markt. Ich habe ihn schon mitgenommen, als ich ihn noch im Tragetuch getragen habe. Die Verkäufer auf dem Markt haben ihn quasi aufwachsen sehen. Mir ist es wichtig, ihm mitzugeben, dass man etwas verändern kann, wenn man bei sich selber anfängt. Man kann viel predigen, in Büchern lesen und warten, bis jemand anderes die Welt für mich verändert. Er weiß schon jetzt, wie praktischer Klimaschutz aussehen kann.

Über die Hälfte unseres Essens sind gerettete Lebensmittel – und zwar nicht, weil ich mir das Gemüse aus dem Supermarkt nicht leisten kann, sondern einfach, weil es da ist. Beim Findorffmarkt wissen alle, dass ich das weggeworfene Essen aus der Tonne hole. Deswegen kommt es mir nicht illegal vor. Ich glaube, dass viele andere das nicht machen, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. Ich denke mir: Es nicht zu machen, ist auch keine Lösung.

Fremde in die eigene Wohnung einladen

Das erste Restefest war eine ziemliche Herausforderung. Nicht nur, dass ich das Menü nicht wirklich planen konnte – ich weiß ja vorher nicht, was ich alles in der Tonne finde. Die Feste finden bei mir Zuhause statt. Ich veröffentliche die Einladung im Internet, über Instagram und Facebook. Das bedeutet für mich, dass ich Fremde in meine eigenen vier Wände lasse. Da sitzen dann Leute, die ich nicht kenne, auf dem Sofa, auf dem ich sonst rumliege. Das war am Anfang ziemlich ungewohnt – aber auch spannend.

Früher habe ich Menschen, sogar Freunde, nur ungern zu mir nach Hause eingeladen. Ich habe mich dann so verantwortlich gefühlt, hatte Angst, dass sich die Gäste nicht wohlfühlen. Ich war einfach angespannt. Seitdem ich die Restefeste mache, ist das anders. Jetzt ist jeder willkommen.

Die Gerichte, die ich zubereite, sind immer anders. Ich muss kreativ sein und improvisieren, je nachdem, was ich auf dem Markt bekommen habe. Vor allem aber sind die Menüs einfach zuzubereiten. Ich möchte anderen zeigen, dass jeder mit wenig Geld nachhaltig, lecker und vegan kochen kann. Aus vermeintlich langweiligen Lebensmitteln wie Zwiebeln und Kartoffeln entstehen ganz tolle Sachen. Neulich habe ich Kluski, polnische Kartoffelklöße, gemacht. Dazu hab es Pflaumen-Zwiebel-Apfel-Chutney.

Für manche mag das ein Menü aus dem Müll sein. Für mich ist das Kunst auf dem Teller. Wie vieles andere im Leben auch ist das Essen zu einem großen Teil Kopfsache. Es kommt einfach darauf an, wie man die Dinge betrachtet und deklariert. Wenn du die Paprika in die Hand nimmst und sie ein bisschen achtsamer betrachtest, dann merkst du: Die gehört nicht in den Müll.

Das allererste Restefest war ein Versuch. Ich hab einfach losgelegt, ohne zu wissen, was kommt und wie es angenommen wird. Mittlerweile sitze ich während der Feste manchmal so da, beobachte die Leute, und denke: Krass, was innerhalb eines Jahres passiert ist. Um das Restefest herum hat sich eine richtige Community gebildet. Wie eine kleine Insel, auf der sich immer neue Menschen begegnen können. Und das in meinem Wohnzimmer! Heute weiß ich: Aus der eigenen Komfortzone herauszutreten und dranzubleiben, lohnt sich. Was hat man schon zu verlieren?

Aufgezeichnet von Imke Wrage.

Zur Person

Katarzyna Swendrowski ist 32 Jahre alt, in Polen geboren und lebt seit 30 Jahren in Bremen. Zusammen mit ihrem Sohn wohnt sie in Findorff. 2018 veranstaltete sie dort ihr erstes Restefest – eine Art Menü aus dem Müll, für Freunde und für Fremde. Für das Essen nimmt sie einen Unkostenbeitrag. Davon kann Swendrowski Lebensmittel für das Buffet dazukaufen – immer möglichst verpackungsfrei und regional.