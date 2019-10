Als die Reise beginnt, liege ich auf einer Wiese vor der Uni, um mich herum meine Freunde, Biologiebücher, etliche Lernzettel. Ich will nur kurz meine Nachrichten checken, mich ein bisschen vom Lernen ablenken. Dann ploppt auf dem Bildschirm eine Mail von Bettina Meyer auf. Meyer ist Expeditionsleiterin am Alfred-Wegener-Insitut in Bremerhaven. Dort habe ich kurz zuvor ein Praktikum gemacht. Ob ich mit ihr und einer Crew mit einem Forschungsschiff in die Antarktis fahren und dort für sie arbeiten möchte, schreibt sie darin. Ich muss die Mail wieder und wieder lesen. Sie will mich dabeihaben, einen kleinen „Ersti“ ohne viel Erfahrung?

Ich bin aufgeregt, rufe erst meine Eltern an, dann meine Schwester. Was soll ich tun, frage ich sie, obwohl ich das da natürlich eigentlich längst schon weiß. Fahr mit, raten sie, das ist eine ganz große Sache. Drei Monate später, im August, breche ich zu meiner ersten Forschungsexpedition in die Antarktis auf. Das ist jetzt sechs Jahre her.

Zweieinhalb Monate habe ich damals unter Extrembedingungen im ewigen Eis verbracht. In die Antarktis fährt man nicht einfach mal so. Man muss sich gut vorbereiten, sich ärztlich untersuchen lassen, Flüge buchen, packen. Nur, was packt man bitteschön zu einer Expedition ins ewige Eis ein? Auf dem Schiff, wusste ich, sind wir sehr isoliert. Dort gibt es nichts als Weite, Kälte, Eis. Und uns. Handys haben dort im Prinzip keine Funktion: kein Empfang. Es schreibt dir also eh niemand.

Wenn du am Ende der Welt bist, abgeschnitten von der Zivilisation, hast du plötzlich ganz schön viel Zeit. Wir arbeiten dort, klar, den Rest der Zeit aber müssen wir uns ja auch irgendwie beschäftigen. Beim Packen habe ich deshalb überlegt: Was will ich gerne für Musik hören? Was will ich lesen? Und habe so viel Auswahl wie möglich eingepackt. Vom Institut bekommt man eine Expeditionsausrüstung gestellt: Warme Overalls, Pullis, Jacken.

Gestartet sind wir in Punta Arenas, Südamerika. Dort sind wir an Deck des Forschungsschiffes gegangen, der MS Polarstern, einem riesigen Wal. Auf meine Kollegen bin ich zuvor am Flughafen in Paris gestoßen. Ein verrücktes Gefühl. Eine Gruppe fremder Menschen, mit denen man nun mehrere Monate auf ganz engem Raum leben wird.

Übel wurde mir bei der Überquerung der Drake-Passage. So wird die Meeresstraße zwischen der Südspitze Südamerikas und der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel bezeichnet. Sie gilt als eine der stürmischsten Regionen der Welt. Mehrere Tage lang haben wir hohen Wellengang erlebt, ist das ganze Schiff hin und her geschaukelt. Im Badezimmer hingen die Handtücher schräg, in der Dusche bin ich von der rechten gegen die linke Duschwand geklatscht. Bevor ich schlafen ging, musste ich genau bedenken: Was steht noch herum, was könnte in der Nacht runterfallen? Einmal musste ich mich dann doch übergeben. Am Ende halfen nur Tabletten und das Liegen in der Horizontalen.

Dann: das erste Mal Meereis sehen. Ich hätte vor Freude schreien können! Erst passierten wir nur ein paar Eisschollen. Dann wurde das Meereis meterdick, die Polarstern bahnte sich mit ihrem Rumpf den Weg. Eis kann in so vielen verschiedenen Formen auftreten, unglaublich. Jeden Morgen, wenn ich die Vorhänge meiner Zweier-Kabine aufgezogen habe, sah die Eisdecke schon wieder anders aus. Auf einer riesigen Eisscholle haben wir das Forschungsacamp errichtet. Zum ersten Mal durfte ich das Schiff verlassen, auf antarktischem Meereis stehen, unter mir tausende Meter von Wasser. Von Weitem sind mir Pinguine auf ihren Bäuchen entgegen gerutscht.

In meinem Team waren zwei weitere wissenschaftliche Hilfskräfte. Unser Fachgebiet: antarktisches Krill. Krill ist eine Art der Krebstiere mit zentraler Stellung im Ökosystem. Ziel war es, herauszufinden, was die Krill-Larven in der Antarktis machen – was sie fressen, wie sehr sie von der Nahrung im Meereis abhängig sind und wie sie den antarktischen Winter überdauern.

Die Expedition hat meinen weiteren Weg geprägt, mir viele Türen geöffnet. Ich habe Freunde gefunden, mich selbst besser kennengelernt, vor allem aber hat die Expedition meine Leidenschaft für die Polarregionen und die Meeresforschung geweckt. Rückblickend weiß ich: Es war die Reise meines Lebens. Die Zeit auf dem Schiff werde ich nie vergessen. Noch Wochen später habe ich jede Nacht davon geträumt.

Aufgezeichnet von Imke Wrage.



Zur Person

Laura Halbach (26)

ist Meeresbiologin und lebt in Kopenhagen. Ihre Leidenschaft für die Polarregionen hat sie in Bremerhaven entdeckt. Als sie dort 2013 ein Praktikum am Alfred-Wegener-

Institut absolviert, ahnt sie noch nicht, dass es ihr Leben verändern sollte. Nach Bremen und Bremerhaven kommt sie seitdem alle paar Wochen. Nicht nur, weil es ein wichtiger Standort für die Meeresforschung ist – sie hat hier auch viele neue Freunde gefunden.