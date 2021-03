Hongkong Gulasch. (Antje Noah-Scheinert)

Die Mutter von Koch Johnson Ly ist Vietnamesin aus Saigon – das dortige Chinatown ist der namensgebende 5th District. Sein Vater ist Chinese. Das Kochen hat Johnson hauptsächlich von seinen Eltern gelernt. Er fand, dass Chinese Street Kitchen in Bremen fehlt. Daher hat er es gewagt, sich selbstständig zu machen. Mittlerweile kocht sein Vater mit ihm gemeinsam.

Zutaten

500 g Suppenrindfleisch

(wahlweise auch Lamm)

3 EL Zucker

1 TL Salz

2 TL Glutamat (kann durch einen TL Salz ersetzt werden)

3 EL Chuu-Hou-Soßee

50 ml Shaoxing Rice Wine

(Kochwein)

2 EL dunkle Sojasoße

3 Sternanis

1 getrocknete Orangenschale

1 kleine Stange Zimt

800 ml Wasser

1 Karotte

1 Rettich

frischer Koriander, gehackt

Rezept für zwei Personen, die Zubereitungszeit beträgt etwa eineinhalb Stunden.

Johnson und Han Ly. (Antje Noah-Scheinert)

Zubereitung

Das Fleisch in mundgerechte Würfel schneiden und im Topf scharf anbraten, dann mit dem Kochwein ablöschen. Salz, Zucker, Glutamat oder Salz sowie den Sternanis dazugeben und mit Chuu-Hou-Soße, Sojasoße und Wasser auffüllen. Rund 60 Minuten sanft köcheln lassen, bis das Fleisch mürbe wird.

Wenn das Fleisch die richtige Konsistenz hat, die in große Würfel geschnittenen Karotte und Rettich dazugeben und weitere 15 Minuten köcheln lassen.

Dazu Nudeln oder Reis servieren. Mit gehacktem Koriander anrichten.

Zur Person

Johnson Ly

eröffnete im Mai 2019 die Chinese Street Kitchen „The 5th District“ in der Markthalle Acht am Domshof. Gemeinsam mit seinem Vater Han Ly steht er von dienstags bis sonnabends am Wok und bringt ein Stück China nach Bremen. Das Hongkong Gulasch gibt es nur auf Vorbestellung, weil Street Kitchen frisch und fix sein soll.