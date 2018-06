Vor der Saison habe ich vermutet, dass der HSV irgendwo im Mittelfeld landen würde – sofern wir kein Verletzungspech haben. Dass es für uns so krass nach unten geht, hätte ich nie im Leben erwartet. Von Bremer Freunden und Kollegen musste ich mir hier und da ein paar Sprüche anhören, aber die meisten haben gesagt, dass wir uns sowieso wieder in der Relegation retten würden. Dass wir absteigen werden, damit habe ich mich aber schon Wochen vor dem letzten Spieltag abgefunden.

Zwischendurch war die Hoffnung zwar kurz wieder da, weil das Team mit unserem neuen Trainer Christian Titz nicht mehr nur Fußball zerstört, sondern auch gespielt hat. Doch nach der 0:3-Niederlage gegen Frankfurt am vorletzten Spieltag war mir klar, dass die Messe endgültig gelesen ist. Schließlich hätte Köln gegen Wolfsburg gewinnen müssen, damit wir noch an Wolfsburg vorbeiziehen, und das war einfach nicht drin.

Die Partie gegen Gladbach, unsere vorerst letzte in der Bundesliga, habe ich zu Hause geguckt. Allein, denn meine Freundin hat mich den Tag über in Ruhe gelassen – sie ist Werder-Fan. Mit ein, zwei Jever habe ich es mir auf der Couch gemütlich gemacht und war bis zum Anpfiff schon etwas nervös, weil ich es genießen wollte. Irgendwo war aber auch Angst da, wegen der negativen Vorkommnisse mit den Chaoten in den Wochen zuvor, wie etwa die am Trainingsgelände aufgehängten Grabkreuze. Dass nun etwas Ähnliches passieren würde, war mir irgendwie klar.

Als das frühe 1:0 durch Aaron Hunt fiel, bin ich aufgesprungen und habe gejubelt – auch wenn Wolfsburg zu dem Zeitpunkt schon in Führung lag. Dann schoss Gladbach den Ausgleich, ausgerechnet durch Josip Drmić, einen ehemaligen HSV-Spieler. Aber auch Köln glich aus, und da habe ich schon darüber nachgedacht, ob die das nicht vielleicht doch noch packen könnten. Bei unserem Treffer zum 2:1 durch Lewis Holtby war das Thema Klassenerhalt aber schon durch, denn da lag Wolfsburg ebenfalls wieder vorne.

Irgendwann haben die Fans „Mein Hamburg lieb ich sehr“ angestimmt, da bekam ich Gänsehaut und hatte eine Träne im Auge. Ich war einfach froh, dass wir das mit Anstand zu Ende bringen – doch dann kamen die Pyros und die Chaoten, die die ganze Stimmung kaputt gemacht haben. Ich bin durchgedreht, war einfach nur sauer und stand kopfschüttelnd vor dem Fernseher. Der Gedanke, dass wir absteigen werden, verschwand völlig. Irgendwann kippte die Stimmung wieder ins Positive, die Fans sangen gegen die Ultras „Wir sind Hamburger und ihr nicht“ – das hat mich stolz gemacht.

Später war ich auf einer Gartenparty. Einige Gäste haben mir ihr herzliches Beileid ausgedrückt, aber ich habe nur erwidert, dass das nicht nötig sei, es sei ja niemand gestorben. Ein Arbeitskollege von mir hat unseren Abstieg richtig gefeiert, aber das war mir egal. Soll er doch, wenn er nichts Besseres zu tun hat.

Im Grunde genommen war der Abstieg eine Erlösung, denn die Relegationsspiele in den Vorjahren waren Anspannung pur gewesen. Natürlich ist es schade, dass das Derby gegen Werder wegfällt. Dafür steht dann das Stadtderby gegen St. Pauli an, gegen die haben wir das letzte Spiel vor sechs Jahren mit 0:1 verloren. Da haben wir also noch eine Rechnung offen. Schön ist, dass wir die nächste Saison zumindest nicht nach München müssen – da hatten wir in den letzten Jahren ja nicht so erfolgreiche Spiele.

Jetzt schon vom Aufstieg zu reden, halte ich für falsch. Im Kader sind ein paar interessante Talente, aber andere Spieler werden schwer zu halten sein. Natürlich hoffe ich auf den Aufstieg, aber das wird schwer. Schließlich spielt der HSV das erste Mal in der Zweiten Liga und die anderen Teams werden sich den Arsch aufreißen, um gegen uns was zu holen.

Aufgezeichnet von Helge Hommers

Zur Person

Christian Maaß

wird im Alter von fünf Jahren HSV-Fan. Mit acht betritt der Schleswig-Holsteiner das erste Mal das Volksparkstadion – der HSV gewinnt 4:0. Im Jahr 2009 zieht er aus beruflichen Gründen nach Bremen. Seit dem vergangenen Sommer betreibt er den Podcast „HSV Klönstuv“. Zu den Gesprächsgästen des 44-Jährigen gehörte unter anderem der HSV-Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Hoffmann.