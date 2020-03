Vor allem die Fahrten in den Stretch-Limousinen machten Andreas Harbaum Spaß. (Illustration: Jenni Becker)

Harbaum, der Funker und die menschenleere Stadt. So habe ich angefangen: als Taxifahrer. Da war ich 20 Jahre alt. Ich bin viel nachts gefahren, quer durch das menschenleere Bremen. Ich habe das geliebt.

Als ich etwa Mitte 20 war, habe ich mir zwei eigene Taxis gekauft und mich so selbstständig gemacht. Und das lief prima. Aber letztendlich hat es meine Ehe zerstört. Immer, wenn einer meiner Fahrer abgesagt hat, bin ich gefahren. Das ist ein enormer Druck, immer abrufbar sein zu müssen.

Mit Mitte 40 habe ich mir dann meine erste S-Klasse gekauft. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt zwar überhaupt keine Ahnung, was ein Limousinenservice ist, aber ich habe einfach losgelegt. Die beiden Taxis habe ich dann recht schnell verkauft, weil es mir zu viel wurde. Aber der Limousinenservice, der wuchs und wuchs und ich sammelte immer mehr Erfahrungen.