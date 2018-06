Wir sind aufgebrochen in die Berge, als mein Kind erst wenige Monate auf der Welt war. Sechs Tage Allgäu, zwei Hotels. Die erste Reise für meinen neuen Blog und auch mein erster Urlaub als Mutter. Wir sind als Familie gereist: Karl, Justus und ich. Karl ist mein Kind, Justus mein Freund. So nenne ich sie in meinem Blog, sie heißen eigentlich anders. Das wollte mein Freund so, mir ist es auch lieber.

Zehn Stunden waren wir unterwegs, bis wir endlich ankamen. Ein sehr schickes Hotel: großer Wellness-Bereich, ganztägige Kinderbetreuung, schicker Pool. Alles war sehr traditionell gehalten: Viel Holz und Karomuster. Mit meinen Eltern war ich nie in solchen Hotels, allein bin ich gerne mit großem Rucksack und kleinem Budget gereist. Jetzt übernachtete ich mit 22 Jahren als Studentin und Mutter in teuren Familienhotels – und verstehe, warum Menschen gerne sehr viel Geld für diesen Luxus ausgeben.

Wir waren im Allgäu eingeladen, aber die An- und Abreise habe ich selbst gezahlt. Mein Blog ist ein Ableger eines viel größeren Reiseblogs, an dem ich als Gastautorin und Assistentin mitarbeite. Ich wollte speziell über Urlaub mit Kindern schreiben. Der Kontakt mit den Hotels kam über den großen Blog zustande, oft sind Marketingagenturen die Ansprechpartner.

Im Allgäu hat es sich nicht wie Urlaub angefühlt, so etwas ist Arbeit. Karl und Justus haben auf dem Zimmer gespielt– Ich bin mit meiner Kamera durch das Hotel gezogen, habe mit Gästen und Mitarbeitern gesprochen. Wir sind gemeinsam ins Hotel-Schwimmbad gegangen – aber statt entspannt zu planschen, habe ich mich umgeschaut: Wie alt müssen Kinder für die Rutsche sein? Gibt es Bereiche extra für Babys?

Wir haben das Allgäu auf eigene Faust erkundet, ein Werbeprogramm vom Hotel gab es nicht. Mit einem Mietwagen fuhren wir zu dritt in die Nachbardörfer, wanderten über leicht verschneite Wanderwege auf die Berge. Wir waren im Dezember dort, kurz nach dem ersten Schnee bei strahlendem Sonnenschein. Besonders die super klare Luft ist mir in Erinnerung geblieben. Genießen war aber schwierig: Ich musste Themen und Fotomotive suchen – für den Beitrag bekam ich zwar kein Honorar, aber manchmal kauft das Hotel später die Fotos.

Bilder von Karl und Justus habe ich auch in meinen Blog gestellt. Damit fühlte ich mich besonders unsicher auf meiner ersten Reise: Was will ich zeigen – und was nicht? Fotos von ihren Gesichtern finde ich okay, obwohl ich ihre Namen verändere. Ich finde, Babys müssen im Internet nicht unsichtbar bleiben aus Angst, es könne etwas Schlimmes passieren. Erkannt werden Babys eh nicht, ihre Gesichtszüge entwickeln sich noch. Mittlerweile bin ich viel entspannter damit, als ich es im Allgäu war.

Weniger entspannt schreibe ich über private Themen – etwa über meine Beziehung oder mein Kind. Karl ist während der Reise krank geworden – aber ich habe nicht erzählt, wie ich mich damit gefühlt habe, sondern aus der Service-Perspektive: Wie hat das Hotel uns unterstützt? Viele Blogger haben Erfolg damit, über sehr persönliche Themen zu schreiben. Mein Ding ist das nicht – das habe ich in dem Urlaub auch gemerkt.

Zu Hause sind meine Freunde manchmal schon neidisch, dass ich oft verreise. Viele sehen aber nicht die Arbeit, die damit verbunden ist. Nachdem wir zurückgekommen waren, war ich noch Wochen damit beschäftigt, alle Fotos zu bearbeiten und die Texte zu schreiben. Manche meiner Freunde kritisieren, dass ich Werbung mache. Es ist Werbung, das stimmt. Mir ist wichtig, dass den Hotels der Blog-Eintrag gefällt. Aber ich mache klar, was bezahlt wird. Wenn mir etwas nicht gefällt, schreibe ich das auch – etwa, wenn kein vegetarisches Essen angeboten wird. Ich finde Werbung in Blogs überhaupt nicht schlimm. Werbung ist doch überall, vor jedem Café stehen Sonnenschirme mit Markenlogos.

Aufgezeichnet von Jonas Mielke

Zur Person

Pia Winter

ist 24 Jahre alt und lebt in Bremen. Sie betreibt den Reiseblog "Little Lilies Diary", in dem sie über Ferien mit Kind schreibt. Gerade war sie mit ihrem Sohn auf den Malediven. Ihr nächstes Reiseziel: Thailand.

Wenn sie nicht an ihrem Blog arbeitet oder reist, studiert sie Integriertes Design an der Hochschule für Künste Bremen.