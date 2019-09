Günther Oestmann fertigt in seiner Kellerwerkstatt in Findorff Rekonstruktionen und Modelle an, die in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt werden. (Symbolbild) (Hendrik Schmidt /dpa)

Uhrmacher entwerfen und bauen für gewöhnlich keine Uhren. Die Generalisten unter den Uhrmachern reparieren und warten die vielen unterschiedlichen Zeitmesser, fertigen aber selbst nur gelegentlich Teile an. In der Produktion sind Uhrmacher hingegen Spezialisten, sie stellen oft nur ein bestimmtes Element einer Uhr her. Über Umwege bin ich aber trotzdem dazu gekommen, ganze Uhren selbst zu konstruieren und zu bauen.

Ende der 70er-Jahre befand sich die Uhrmacherbranche in ihrer schwersten Krise. Grund dafür war die Quarzuhr: Sie verkaufte sich damals besser als die mechanische Uhr, war weniger störanfällig, ging exakter und war zudem günstiger. Niemand hätte auch nur fünf Pfennig auf die Zukunft der Uhrmacherei gegeben. Viele angesehene Betriebe mussten aufgeben, und Uhrmacher haben deshalb nach anderen Einsatzgebieten gesucht. Mein Meister, bei dem ich dann auch meine Ausbildung gemacht habe, hat sich den historischen Uhren gewidmet. Wegen der Spezialisierung des Betriebs habe ich exotische Aufgaben bekommen und etwa Zahnräder selbst gefräst. In anderen Betrieben wäre das undenkbar gewesen. So habe ich Fertigkeiten entwickelt, die Uhrmacher üblicherweise nicht beherrschen.

Über die Uhrmacherei bin ich gewissermaßen auch zu meinem Studienfach gekommen. Ich habe erst Kunstgeschichte studiert, wollte aber doch etwas mit wissenschaftlichen Instrumenten und Uhren in Richtung Forschung machen. Dann wechselte ich zur Wissenschaftsgeschichte und bin dabei auf mein Thema gekommen, über das ich später promoviert habe: die astronomische Uhr des Straßburger Münsters. Weil ich Uhrmacher war, durfte ich Teile des Werks zerlegen und konnte die technischen Bauteile genau studieren.

Dann kam Mitte der 90er-Jahre der Auftrag vom Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften in Frankfurt am Main. Das Institut wollte ein eigenes Museum eröffnen und etwa die Uhren des osmanischen Universalgelehrten Taqī ad-Dīn aus dem 16. Jahrhundert ausstellen. Diese waren aber nur handschriftlich überliefert. Unsere Aufgabe war es also, eine Rekonstruktion zu bauen.

Prof. Dr. Günther Oestmann ist Uhrmachermeister und Wissenschaftler. Er ist Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Technischen Universität Berlin. (Frank Thomas Koch)

Über den historischen Kontext und Stand der Technik Bescheid wissen

Gemeinsam mit einem Freund habe ich mich dann an die Arbeit gemacht. In der Handschrift war der Rädersatz der Uhr zwar erläutert, aber viele Informationen waren nur skizzenhaft beschrieben. Wir mussten also Forschungen anstellen, um über den historischen Kontext und den damaligen Stand der Technik Bescheid zu wissen. Das konnte man sich schon zusammen reimen, aber natürlich nur mit Kenntnis der Uhrmacherei. Später kamen auch meine Fertigkeiten aus der Ausbildung ins Spiel: Wir haben alle Bauteile bis auf die Gehäusefüße und ein paar Schrauben selbst hergestellt – also die Zahnräder, die Werkplatten und auch die Säulen. Zur äußeren Gestaltung der Uhr gab es allerdings keinen Hinweis. Wir haben uns deshalb auf die Funktion der Uhr konzentriert und sie optisch schlicht gehalten. Natürlich war klar: Die Uhr bekommt arabische Ziffern. Auch, dass die Uhr nur einen Stundenzeiger hatte, wussten wir aus dem überlieferten Text. Die Ornamentik haben wir aber selbst entworfen.

Der entscheidende Moment war, wie bei jeder Uhr, der Probelauf: In den Rohbau haben wir dafür das Gewicht eingehängt, dann fing sie an zu ticken. In der Regel läuft die Uhr gut an, aber die Frage ist, ob sie auch weiterläuft. Wenn sie schon nach ein paar Sekunden stoppt, dann muss es einen massiven Fehler geben. Gefährlicher wird es, wenn die Uhr nach mehreren Tagen stehen bleibt – dann ist der Fehler oft schwer zu finden. Bei meiner ersten Uhr gab es aber keine großen Probleme, ich musste nur Kleinigkeiten korrigieren. Dann haben wir die Uhr noch ein wenig schön gemacht und die Oberflächen geschliffen.

Wie viel Zeit ich investiert habe, kann ich gar nicht genau sagen. Aber mit allen Arbeitsschritten, also auch der Erforschung der Quellen, waren das weit über 700 Stunden. Aber wie bei allen ersten Malen dauert das alles seine Zeit, weil man erst einmal Erfahrung sammeln muss. Mittlerweile ist das schon 23 Jahre her, wir haben noch acht andere Uhren nach dem Text des Gelehrten nachgebaut. Die zweite Uhr aus der Sammlung hatte schon einen deutlich komplexeren Mechanismus. Hätte ich meine Ausbildung bei einem gewöhnlichen Uhrmacher gemacht, wären mir die Arbeitsschritte zwar theoretisch bekannt gewesen. Aber die notwendigen handwerklichen Fähigkeiten für diese Projekte hätte ich nicht gehabt.

Mein Handwerk aus der Lehre habe ich so immer weitervertieft. Später kam dann einer meiner schwierigsten Aufträge: Ich sollte ein historisches Modell unseres Sonnensystems anfertigen. Das Planetarium war nach einem alten Weltbild konstruiert: Die Erde steht im Mittelpunkt, die Sonne kreist um die Erde, alle anderen Planeten kreisen um die Sonne. Der Auftrag war so schwierig, weil ich dafür Räder mit sehr ungewöhnlichen Zahnzahlen fräsen musste. Dafür war erst einmal eine spezielle Teilplatte herzustellen, was ich zuvor noch nie gemacht habe.

Derzeit baue ich eine Präzisionsuhr, dabei müssen die Teile noch feiner sein. Dieses Mal baue ich aber direkt zwei Uhren auf einmal. Denn bisher musste ich alle meine gebauten Uhren abgeben. Jetzt baue ich mir selbst auch eine schöne Uhr.

Zur Person

Prof. Dr. Günther Oestmann, 60 Jahre alt, ist Uhrmachermeister und Wissenschaftler. Er ist Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Technischen Universität Berlin. In seiner Kellerwerkstatt in Findorff fertigt er Rekonstruktionen und Modelle an, die in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt werden.