Vivienne P. Lovecraft hat ihre erste Show für die „Domscheide-Party“ im Bremer Club Römer im Jahr 2016 organisiert. (Bettina Bexte)

Wenn ich Vivienne werde, dann bricht der Alltag weg. Ich bin immer etwas glücklicher. Das habe ich auch mit in meine erste Show als Drag Queen genommen. Alles begann im Rat&Tat-Zentrum, dem Bremer Beratungszentrum für queere Menschen, mit einer Barschicht. Ich habe dort öfter ausgeholfen, und für einen Abend konnten wir uns vor Ort auffummeln. Das war das erste Mal, dass ich, mit etwas Lippenstift und Augen-Makeup geschminkt und mit einer geliehenen Perücke, an der Bar stand und mit Leuten gequatscht habe. Ich hatte nicht einmal ein richtiges Kleid an, sondern nur einen großen Frauen-Cardigan, den ich mit einem Gürtel zugezogen hatte. Dort habe ich gemerkt, dass Drag einfach super viel Spaß macht. Ich bin aus mir rausgekommen.

Monate später bin ich ausgegangen – in Drag, aber immer noch eher unauffällig. Ein süßer Minirock, ein transparentes Oberteil und gemütliche Schuhe mit Absatz. Damit habe ich mich rausgetraut. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was man für eine Dragshow trägt. Da musst du dich so aufdraggen, dass dich auch die Leute sehen, die im Club ganz hinten stehen.

Meine erste Show habe ich 2016 für die „Domscheide-Party“ im Bremer Club Römer organisiert, zusammen mit zwei Dragqueens, meinem Partner Lana Labia und meiner Freundin Avery Sin. Wir haben uns „House of Love“ genannt, ich war seit einem Jahr Vivienne P. Lovecraft. Schon vor der Show habe ich wochenlang mein Kleid genäht. Ich bin Plus-Size, da kann ich nicht einfach ein Outfit im Laden kaufen. Zusammen haben wir außerdem eine Lipsync-Nummer, also eine Playback-Performance, einstudiert – das in einer winzigen Wohnung in Walle, in der wir vorher alle Möbel an die Wände geschoben hatten. Zum Song „Boys Wanna Be Her“ von der kanadischen Sängerin Peaches haben wir eine Choreografie geprobt. Das war völlig neu für uns.

Eine Erscheinung aus einer Fantasie-Welt

Am Tag der Show war ich so nervös. Zu dritt haben wir uns alle Szenarien ausgemalt – darunter ein Publikum im Römer, das mit Drag Queens nichts anfangen kann. Aber beim Schminken kam ich gut runter. Nach drei Stunden sah ich aus wie eine tote, geisterhafte Braut – eine gruselige weiße Gestalt mit schwarzen Augen, an meinen Handschuhen strahlten zahlreiche LEDs. Vivienne ist für mich eine Erscheinung aus einer Fantasie-Welt. Manchmal sieht sie aus wie eine Zuckerwatte-Fee in weichen Pastelltönen. Aber manchmal hat sie dieses Düstere, was der Welt des Horrorautors H. P. Lovecraft entspringen könnte. Doch das Düstere ist nicht nur Fantasy: Vivienne spricht auch über die aktuellen Probleme queerer Menschen in Deutschland und weltweit, die teilweise immer noch verfolgt oder beschimpft werden.

Im Römer war das Publikum viel besser als erwartet. Als der erste Ton unseres Songs erklang, hatten die Leute 110 Prozent Bock. Das war ein ermutigendes und ermächtigendes Gefühl.

Heute habe ich schon in zahllosen Dragshows gelipsynced und getanzt. Nun geht es mir darum, der Szene etwas zurückzugeben. Für mich ist Drag eine politische Form der Community-Arbeit. Ich möchte Minderheiten eine Bühne geben, vielleicht einer asiatischen Person, die auch nur einen Cardigan trägt und sich auffummeln möchte. Vielen fehlen die Reichweite und die Bühne – ich bin jemand, der ihnen helfen kann.

Aufgezeichnet von Eva Przybyla.



Zur Person

Vivienne P. Lovecraft ist 32 Jahre alt. Sie ist auf den Philippinen geboren, in Niedersachsen aufgewachsen und viele Jahre in Bremen ausgegangen, bevor sie 2015 nach Walle zog. Dort wurde sie zur Drag Queen und nannte sich Vivienne nach der britischen Modedesignerin Vivienne Westwood und einer gleichnamigen Magierin aus dem Computerspiel „Dragon Age“.

Heute lebt die Künstlerin in Berlin.