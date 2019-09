Matthias Zimmermann leitet seit 2005 das Familienunternehmen WWB Weser-Wohnbau Holding GmbH & Co. KG in zweiter Generation. (Frank Thomas Koch)

Nach dem Studium und der Promotion bin ich direkt ins Familienunternehmen eingestiegen. Oftmals sammelt man vorher noch in anderen Unternehmen Erfahrungen. Das ging bei mir nicht, weil man Vater damals bereits 65 Jahre alt war. Ich sollte die Weser-Wohnbau GmbH & Co. KG zeitnah führen. Mein Vater war keiner, der mir alles im Detail erklärt hätte. Er sagte oft zu mir: „Schau, wie ich das mache, und entwickle deinen eigenen Stil.“ Ein stark autodidaktischer Ansatz.

Ich wurde nicht gezwungen, in die Weser-Wohnbau einzusteigen. Im Gegenteil: Für mich war schon in der Schulzeit klar, dass ich die Firma gerne weiterführen wollte. Entscheidend dafür war, was mir zu Hause vorgelebt wurde: Mein Vater ist sehr früh Unternehmer geworden. Seine Themen und Sorgen als Chef beschäftigten ihn auch daheim. Während andere Eltern abends zu ihren Kindern heimkehrten, war mein Vater oft noch unterwegs. Das gehörte dazu. Das Unternehmen war wie ein passender Schuh, in den ich früh hineingewachsen bin – schon als kleiner Junge habe ich im Büro meines Vaters gemalt. Für mich war es immer ein eindeutiger Weg, den ich beschreiten wollte. „Ich werde mal Chef“, habe ich damals trotzdem nicht gedacht.

Mehr zum Thema Schaffermahlzeit in Bremen Eine besondere Ehre Matthias Zimmermann ist der erste Schaffer der Schaffermahlzeit 2019. mehr »

So richtig vorgestellt habe ich mir den Alltag als geschäftsführender Gesellschafter vorher nicht. Ich wusste nur, es ist ein spannendes Feld. Der erste Tag bei der Weser-Wohnbau war ein „Warm-Start“: Ich kannte das Unternehmen seit meiner Jugend und niemand hat von mir mit meinen 27 Jahren erwartet, dass ich bereits alles weiß. Ich hatte zudem das Glück, dass mein Vater, damals noch Chef, und ich dann gute fünf Jahre gemeinsam im Unternehmen gearbeitet haben. Wir haben uns die Projekte zusammen angeschaut. Manche habe ich von Anfang an allein geleitet und dabei bereits einiges anders gemacht als mein Vater. Er hat etwa in jedem Gebiet den Mitarbeitern genaue Vorgaben gemacht. Ich lasse sie dagegen – so weit es geht – eigenständig handeln und entscheiden. Nach jedem halben oder ganzen Jahr dachte ich damals immer wieder: „Ach, jetzt hab ich´s verstanden!“ Aber dann kam doch wieder so viel Neues dazu.

Ein Zeichen setzen

Im Jahr 2005 verstarb mein Vater. Damit veränderte sich vieles. Der Austausch mit ihm, als erfahrener Unternehmer, war nicht mehr möglich. Mir war klar, jetzt heißt es „Hop oder top!“. 24 Stunden nach dem Tod meines Vaters war ich wieder im Unternehmen. Es war ein Zeichen, dass ich setzen wollte: Es geht weiter mit der Weser-Wohnbau. Damit übernahm ich sämtliche Verantwortung: Projektentwicklung, juristische Themen bearbeiten, mit den Banken kommunizieren, Mitarbeiter einstellen und entwickeln, Akquise, den Kontakt zu Geschäftspartnern pflegen und so weiter. Das sind vielfältigste Aufgaben. Aber es war alles gut vorbereitet – von meinem Vater und mir. Mein Einstieg als alleiniger Unternehmer verlief in ruhigen Bahnen. Ich habe großes Glück gehabt.

Heute sind die Themen vielfältiger, mein Terminkalender ist voll und ich treffe zahlreiche Entscheidungen. Wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich oft an das Unternehmen. Morgens, wenn ich aufwache, bemerke ich häufig nicht erst die zwitschernden Vögel und den Sonnenschein. Stattdessen sind die Gedanken an das Unternehmen sofort da. Genau das habe ich auch bei meinem Vater erlebt.

Aufgezeichnet von Eva Przybyla.

Zur Person

Matthias Zimmermann ist 41 Jahre alt. Der promovierte Betriebswirt leitet seit 2005 das Familienunternehmen WWB Weser-Wohnbau Holding GmbH & Co. KG in zweiter Generation. Sein Team umfasst rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht nur bei der Weser-Wohnbau ist er geschäftsführender Gesellschafter, sondern auch bei Unternehmen im Hausverwaltungs- und Hotelbereich "prizeotel". Zimmermann macht seine Arbeit viel Freude.