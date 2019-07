Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist am Freitag zu Gast in Bremen. (Archivbild) (Axel Heimken)

Ein Bremer in Hamburgs höchstem Amt – Peter Tschentscher (SPD), 53 Jahre alt, hat die ersten Jahre seines Lebens in Osterholz-Tenever verbracht, seit etwas mehr als einem Jahr ist er Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Diesen Freitag ist er zu Gast beim WESER-Strand-Talk im Café Sand mit Bärbel Schäfer.

Das ist nicht sein erster Besuch seit der Wahl zum Ersten Bürgermeister. Tschentscher reiste bereits im August 2018 zum Antrittsbesuch nach Bremen. Noch vor dem offiziellen Treffen mit Bremens damaligen Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) fuhr er auf Einladung des Ortsamtsleiters nach Tenever. Dort ging er seinen alten Schulweg ab, schwelgte in Erinnerungen und freute sich über die erfolgreiche Weiterentwicklung des Stadtteils. Hamburg und Bremen seien sich sehr nah. "Das Hanseatische, die Offenheit, das ist unsere große Stärke“, sagte Tschentscher damals unserer Zeitung.

Arzt und Politiker

Tschentscher hat in Oldenburg Abitur gemacht und ab 1987 in Hamburg Humanmedizin und Molekularbiologie studiert. In dieser Zeit begann er, sich parteipolitisch zu engagieren - er war etwa Mitglied der Bezirksversammlung Hamburg-Nord und seit 1999 Vorsitzender der SPD-Bezirksfraktion. 2008 zog der Laborarzt in die Hamburger Bürgerschaft ein, drei Jahre später übernahm Tschentscher den Posten des Finanzsenators. Zuvor hatte er viele Jahre im Uniklinikum Eppendorf (UKE) gearbeitet.

Der habilitierte Mediziner gilt als sachlicher und gründlicher Politiker, ein Pragmatiker. Dem „Hamburger Abendblatt“ sagte er in einem Interview: „Die ärztliche Tugend lautet: Zunächst untersuchen, dann einen Befund erheben und die Diagnose stellen. Erst zum Schluss wird die Therapie festgelegt. Das halte ich für übertragbar. In der Politik werden oft Maßnahmen gefordert, bevor die Ursachen eines Problems geklärt sind.“

In seiner Amtszeit musste er sich bislang einigen Herausforderungen stellen. In einem Interview mit dem „Hamburg Journal“ zählt Tschentscher den Verkauf der HSH Nordbank, die juristischen Auseinandersetzungen um die Elbvertiefung sowie der Rückkauf des Fernwärmenetzes von Vattenfall auf. Doch auch die Suche nach einem Nachfolger des Wirtschaftssenators Frank Horch gestaltete sich als nicht einfach.

Aus der zweiten Reihe ins Rampenlicht

Tschentscher selbst war als Erster Bürgermeister keineswegs gesetzt. Im Gegenteil – mit ihm hatten die meisten im März vergangenen Jahres nicht gerechnet. Die beiden Favoriten, SPD-Fraktionschef Andreas Dressel und Sozialsenatorin Melanie Leonhard, standen aus familiären Gründen nicht zur Verfügung. Am 28. März 2018 wurde Tschentscher als Erster Bürgermeister vereidigt, viele Hamburger kannten ihn zuvor kaum. Ein Jahr nach der Wahl ist er dem WiSo-Forschungslabor zufolge der beliebteste Politiker der Stadt. 85 Prozent der Befragten kannten ihn.

Mit Bärbel Schäfer will Tschentscher am Freitag über die beiden Hansestädte sprechen – was verbindet sie, was trennt sie und was können sie voneinander lernen? Genauso wie der oder die künftige Bremer Bürgermeister/in muss auch Tschentscher mit einem selbstbewussten Koalitionspartner umgehen. Die Grünen haben in Hamburg bei den Wahlen zu den Bezirksversammlungen in allen Bezirken zugelegt, die SPD musste überall Verluste hinnehmen. Auch in Bremen gingen die Grünen gestärkt aus der Bürgerschaftswahl hervor. Zur Regierungsbildung in Bremen wollte Tschentscher vorab nichts sagen. Im Gespräch mit Bärbel Schäfer wird diese aber sicherlich Thema sein.

Am 5. Juli wird Peter Tschentscher beim WESER-Strand-Talk zu Gast sein. (wk)

WESER-Strand-Talk mit Peter Tschentscher am Freitag, 5. Juli, um 21.30 Uhr im Café Sand; Einlass ab 20.30 Uhr. Bei Vorlage der Eintrittskarte ist die Fährfahrt (hin und zurück) an diesem Abend kostenlos. Tickets gibt es im Pressehaus Bremen und den regionalen Zeitungshäusern, auf www.nordwest-ticket.de und unter 0421 /36 36 36.

Wo kann ich den Talk sehen?

Wer bei der Aufzeichnung des Talks nicht dabei sein kann, muss nicht darauf verzichten. Ab dem 6. Juli ist die komplette Aufzeichnung auf weser-kurier.de/weserstrand zu sehen.

Traditionell hinterlässt der Gast der vorherigen Ausgabe vom WESER-Strand-Talk dem nächsten Gast eine Frage. Peter Tschentscher kann sich also bereits auf folgende Frage von Profiler Axel Petermann vorbereiten: