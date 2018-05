Moderatorin Bärbel Schäfer im Gespräch mit WESER-Strand-Moderator Axel Brüggemann (Christina Kuhaupt)

"Wir sind kein gläubiger Haushalt. Warum unterstellen Sie mir das?“, sagt Bärbel Schäfer mit scharfem Ton und schaut ihr Gegenüber erwartungsvoll an. Axel Brüggemann erwidert den Blick, schweigt kurz. Er sammelt sich und formuliert die Frage, wie der jüdische Glaube bei Bärbel Schäfer und ihrem Mann Michel Friedman praktiziert werde, neu. Im Zuschauerraum des Café Sand brandet derweil Applaus auf, einige der Gäste lachen amüsiert.

Auf der Bühne des WESER-Strand Talk treffen an diesem Abend zwei Profis aufeinander. So manche provokante Frage von Axel Brüggemann kontert die Journalistin und Buchautorin mit einer ebenso scharfen Gegenfrage. „Sie müssen manchmal hartnäckig sein“, erklärt Schäfer Brüggemann schon gleich zu Anfang. In der folgenden Stunde entwickelt sich ein schneller, kluger Dialog, der die Zuschauer beeindruckt.

Der Dialog ist es auch, der sich thematisch durch den Abend zieht. Denn Axel Brüggemann hat einen Fragenkatalog für die gebürtige Bremerin mitgebracht, bei dem das Themenspektrum kaum größer sein könnte: Antisemitismus, Tod, Medienwandel, Heimat, Familie. Das bedingt sich schon durch die Biografie seines Talkshowgastes. Bärbel Schäfer, 1963 in Bremen geboren, machte erst eine Ausbildung zur Hotelkauffrau, bevor sie Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften sowie Germanistik und Kunstgeschichte studierte. Sie machte eine politische Sendung bei der Deutschen Welle, dann eine Jugendtalkshow beim WDR Anfang der 90er-Jahre – ihr Einstieg in die Medienbranche.

Sie kann nichts erschrecken

Sie erzählt, wie sie diese Anfänge erlebt hat. Dass sie in einer WG lebte und das Geld knapp wurde. Denn der WDR sagte, Jugendliche seien nicht mehr in der Lage, sich auf ein einstündiges, monothematisches Talk-Format zu konzentrieren. Also ging sie zu einem Casting bei RTL, für eine Talksendung. „Ich dachte damals, ich mache das zwei Monate.“ Daraus wurden sieben Jahre. Von 1995 bis 2002 flimmerten 1500 Sendungen der nach ihr benannten Talkshow über die Fernsehbildschirme. Dialog pur.

Die Jahre bei RTL seien eine gute Schule gewesen, sagt Schäfer. „Wenn man so viele Livesendungen gemacht hat, gibt es nichts mehr, was einen erschrecken kann.“ Das Privatfernsehen sei für sie damals eine Experimentierbühne gewesen, sowohl thematisch als auch in der Umsetzung. Von der Erstwählerbefragung bis zum Thema Sex sei alles dabei gewesen. Aber das Letztere sei es nun mal, das sich in den Köpfen über ihre Talksendung verankert habe. „Das war das erste Mal, dass normale Menschen miteinander diskutiert haben“, sagt sie. Nicht entschuldigend, nicht erklärend, sondern mit Stolz in der Stimme. „Das war der Blick unter deutsche Dächer.“ Diese Experimentierfreudigkeit vermisse sie in heutigen Fernsehformaten. Trotzdem: „Das Fernsehen ist immer noch spannend, vor allem die Begegnung und das Gespräch. Im Miteinander passieren die verrücktesten Geschichten. Sich darauf einzulassen, ein Gespräch zu führen, das ist wichtig.“

Revolutionär in Bremen

Gespräch und Diskussion, das hat sie schon in der Jugend bewegt. „Viele meiner Lehrer haben politisches Bewusstsein in uns geweckt“. Ob sie revolutionär gewesen sei, fragt Brüggemann. Schäfer lacht. Es sei eben eine politische Zeit gewesen, vor allem für Schüler und Studenten. Nach der zehnten Klasse habe sie mit ihren Klassenkameraden ihre Schule an der Parsevalstraße besetzt. Solche Erfahrungen haben sie geprägt, für ihre Überzeugungen einzustehen und zu versuchen, etwas zu ändern. „Das war besser, als mit dem Hintern auf der Couch zu sitzen.“

Den Hintern hat sie auch so von der Couch bekommen und ging als Schülerin in die USA. Tiefste Provinz, dicht an der kanadischen Grenze. Ein krasser Unterschied zur Großstadt Bremen. "Man verlässt eine Stadt, um die Welt zu sehen. Und dann landet man im Dorf." Gefallen scheint es ihr trotzdem zu haben: Den Song ihrer damaligen Highschool kann sie den Zuschauern immer noch vorsingen.

In den USA habe sie vor allem die liberale Stimmung Bremens vermisst. Die Veränderungen im Viertel, der Wandel der Stadt Bremen – damit habe sie sich schon als Jugendliche genau auseinandergesetzt, sagt Schäfer. Das habe auch zu Hause für Debatten gesorgt. Nachdem sie draußen demonstriert hatte, trafen am heimischen Küchentisch zwei Fronten aufeinander; der Vater, eher kühl und distanziert, und sie, die junge Aktivistin. "Diskussionen hat es viele gegeben." Mit ihrer Familie und ihrer Geschichte hat sich Schäfer intensiv beschäftigt – auch später, als sie Autorin und Journalistin wurde.

Doch einige Fragen an die Familie blieben unbeantwortet. Das thematisiert Schäfer auch in ihrem aktuellen Buch, "Meine Nachmittage mit Eva", in der sie über das Leben und Überleben der Holocaust-Zeitzeugin Eva Szepesi berichtet und sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzt. Denn in ihrer Familie sei über die Zeit des Holocaust und des Zweiten Weltkrieges geschwiegen worden. "Ich wollte diese Generation kennenlernen und fragen, warum sie sind, wie sie sind." Das habe für sie schon unweigerlich zu der Frage geführt, wie das Schweigen auch Empathie in ihrer Familie beeinflusst habe.

Persönliche Schicksalsschläge

Mit Empathie hat sich Schäfer viel auseinandergesetzt. Das hat auch mit persönlichen Schicksalschlägen zutun: Ihr damaliger Lebensgefährte starb 1998 bei einem Autounfall, 2013 verunglückte ihr Bruder auf der Autobahn. "Ist da oben jemand?" heißt das Buch, das sie darüber geschrieben hat. Aber den Umgang mit den Schicksalsschlägen habe das nicht erleichtert. "Hätte ich nicht geschrieben, wäre ich implodiert", sagt Schäfer. Vertrümmerte Autoreste auf der Autobahn betrachten, einen geliebten Menschen zu identifizieren – das habe eine unsichtbare Narbe der Trauer hinterlassen.

Während Schäfer von der Trauer um ihren Bruder erzählt, wird es still im Café Sand. "Ich habe nach außen funktioniert", sagt sie. "Mein Bruder war mein Freund, mein Urlaubskumpel, mein Mitbewohner. Wir hatten eine gemeinsame Firma. Er war mein Lebenszeuge. Unser Dialog ist jetzt ein Monolog." Darüber spricht Schäfer offen und ohne Hemmungen. Leicht sei das nicht. "Deutschland ist ein kühles Land", sagt sie. Bei Trauer fehlten den meisten die passenden Worte. Deswegen habe sie sich gefragt, ob möglicherweise der Glaube helfen könne. Das habe sie schließlich zu "Ist da oben jemand?" inspiriert.

Sie selbst, sagt Schäfer, pflegt einen pragmatischen Umgang mit Religion: Ihr Übertritt zum Judentum sei eine logische Entscheidung gewesen. Als ob man als passives Mitglied bei Werder eintrete, erklärt sie. Ihr Mann Michel Friedman sei nun mal einer der prominentesten Juden in Deutschland. "Wir wollten, dass unsere Familie einen Glauben hat", sagt sie. Da der Glaube im Judentum über die Mutter übertragen werde, sei sie konvertiert. "Seit ich übergetreten bin, prüfen mich alle, ob ich gläubig bin. Als ich protestantisch war, hat mich das keiner gefragt."

Ganz pragmatisch kann sie dann allerdings doch nicht mit dem Judentum umgehen. Denn auch sie erlebt immer öfter, dass sie wegen ihres Glaubens angegriffen werde. Der Antisemitismus sei in Deutschland wieder hochaktuell. Gerade deshalb habe ihr das Buch "Meine Nachmittage mit Eva" so am Herzen gelegen: "Auschwitz ist der Endpunkt von Gewalt. Ich wollte nach den Anfängen suchen." Diese Frage nach den Ursprüngen von Hass sei heute wichtiger denn je: "Ich frage mich, warum wir alle so still sind." Auch in der eigenen Familie, im Freundeskreis oder der Nachbarschaft müsse man sich klar positionieren und Empathie zeigen. "Wir haben vergessen, wie fragil Demokratie ist. Wir müssen das Gespräch suchen und dürfen nicht schweigen, nicht weghören. Wir müssen uns fragen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen."

Wie entsteht eine Ausgabe des WESER-Strandes? Welche Vorbereitungen sind notwendig? Wie bereitet sich das Team auf die Show vor? Einen Blick hinter die Kulissen der Talkreihe des WESER-KURIER gewährt dieses Video: