Christian Weber (l.) im Gespräch mit Axel Brüggemann. (Christina Kuhaupt)

Die Krawatte muss sein. Daran lässt Christian Weber (SPD) keinen Zweifel. „Jeden Tag“, antwortet er auf die Frage, wie oft er selbst eine trage. Da ist es nicht erstaunlich, dass der Präsident der Bremischen Bürgerschaft auch von den anderen Parlamentariern eine gewisse Etikette erwartet. „Das ist das Hohe Haus, da zieht man sich ordentlich an“, erklärt er gleich zu Beginn des WESER-Strand-Talk des WESER-KURIER am Freitagabend.

Im Gespräch mit Moderator Axel Brüggemann erzählt Weber, was er ansonsten noch von Politikern erwartet und welche Ansprüche er eigentlich an sich selbst stellt. Christian Weber schüttelt schon beim Gang zur Bühne viele Hände, erkennt viele bekannte Gesichter, hebt grüßend die Hand. Politik für die Menschen, das zeigt der 72-Jährige schon vor Beginn der Talkrunde, ist für ihn eine Verpflichtung.

Passend zur Unterhaltung über die Kleiderordnung in der Bürgerschaft hatte Moderator Axel Brüggemann ein paar Flip-Flops angezogen. (Christina Kuhaupt)

Wie er sich selbst als Politiker einschätze? Natürlich, sagt Weber, er sei sicher ein wenig der Typ Florettkämpfer. „Aber manchmal muss man auch zutreten.“ Natürlich sei er in seinem Amt als Bürgerschaftspräsident, das er seit 1999 innehat, stets verpflichtet, Neutralität zu bewahren. „Aber ich gehöre auch einer Partei an. Ich bin nicht seelenlos politisch.“ Umso mehr ärgere es ihn, dass manche Politiker vergessen hätten, für wen sie eigentlich Politik machen. „Wir sind vom Volk gewählt“, betont Weber. „Wir können ja nicht sagen: Jetzt habt ihr uns gewählt, nun lasst uns vier Jahre in Ruhe."

Offenheit gegenüber Kollegen

Aus dieser Überzeugung heraus kritisiert Weber seine Kollegen gerne mit Nachdruck. Auch beim WESER-Strand redet er Klartext: Joachim Lohse (Grüne) macht er beispielsweise scharfe Vorwürfe, weil er so manche baupolitische Entscheidung des Bausenators für Blödsinn hält. Außerdem brauche es mehr Politiker, die auch unangenehme Dinge durchsetzten.

Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) passe in dieses Schema, weil sie die Haushaltssanierung Bremens gegen den Willen ihrer Partei durchgesetzt habe. Mit dieser Offenheit gegenüber den Kollegen ist Weber schon öfter angeeckt: Im November 2017 kritisierte er offen den Senat, weil bei der Erhöhung der Gewerbesteuer die Wirtschaft nicht konsultiert wurde. Er forderte Richtlinienkompetenz für den Bürgermeister.

Er machte der SPD Vorwürfe, weil sie sich bei den Koalitionsverhandlungen im Bund zunächst nicht auf eine Große Koalition eingelassen hatte. Weber verteidigt diesen Umgang mit seinen Kollegen, Kritik gehöre zum Geschäft. Deshalb habe er natürlich auch dem Bausenator direkt seine Meinung gesagt, obwohl seine Partei momentan mit den Grünen zusammen regiere. „Kritik bedeutet nicht Illoyalität gegenüber der Regierung. Wenn ich nicht mehr kritisieren darf, ist etwas falsch in der Politik.“

Auf Bremen stolz sein

Trotz aller Kritik: Dass Bremen stets so schlecht wegkomme, ärgert Weber. „Bremen ist eine sehr schöne, liebenswerte Stadt.“ Schließlich gebe es zahlreiche wirtschaftspolitische und baupolitische Entwicklungen, auf die Bremer stolz sein könnten. Die Regierung habe schon vor vielen Jahren viel Geld in die Innenstadtentwicklung investiert, habe den Zuzug zahlreicher Flüchtlinge bewältigt, und es sei auch nicht jede Schule marode.

„Wir leben hier nicht in der Wüste. Ich weigere mich, schlechtzureden, was wir erreicht haben.“ Deshalb steht Weber auch für die Leistungen der SPD in den vergangenen Jahren ein: In den Bereichen Wohnungsbau, Infrastruktur und Bildung habe sich einiges getan – wenn auch manchmal nicht genug. Von Moderator Brüggemann dazu aufgefordert, ein hypothetisches Stadtbudget zu verteilen, trifft Weber schnell eine Entscheidung: Zunächst bekommen Bildung, Soziales, Sicherheit, Wohnen und Verkehr viele Zuschüsse. Schließlich sei auch das gesellschaftliche Leben nicht eindimensional. Zuletzt würde Weber die Kultur mehr subventionieren. „Ich verzichte lieber auf die Verlängerung der Straßenbahn als auf Kultur.“

"Immer ein gemeinsames Ziel"

Doch an diesem Abend ist Weber nicht nur Politiker. Wer er heute sei, erklärt er, habe er auch seinen Eltern zu verdanken. Sie flohen 1946 mit ihm und seinen vier Geschwistern aus Schlesien nach Ostwestfalen, wo er aufwuchs. „Es war eine harte Zeit.“ Vor allem der Vater musste sich mit verschiedenen Jobs durchschlagen, wurde schließlich Beamter. Ein Vorbild für Weber: „Wir sind so erzogen worden, dass wir die Ziele, die wir vor Augen hatten, auch durchsetzen und dass wir selbstständig sind.“

Deshalb ging er nach dem Realschulabschluss zur Handelsschule, der Vater meldete ihn schließlich zum Grundwehrdienst. Auch die nachfolgende Banklehre begann er auf Anraten des Vaters. „Groß aufmüpfig war ich nicht“, sagt Weber. Erst durch den Einfluss einer guten Freundin habe er seinen Beruf als Bankangestellter aufgegeben, das Abitur nachgeholt und ein Studium in Göttingen begonnen, um Lehrer für Geografie und Sozialkunde zu werden. Nach dem Staatsexamen kam er schließlich nach Bremen. Diesen Schritt gewagt zu haben, das macht ihn bis heute stolz: „Ich war der erste in meiner Familie, der studiert hat.“

Seine Fähigkeiten als Lehrer kann Weber auch im Gespräch unter Beweis stellen: Die Gemeinsamkeiten eines Sportvereins und einer Partei erklärt er mit Leichtigkeit. „In der Theorie haben diese Gruppen immer ein gemeinsames Ziel.“ Während ein Sportverein aufsteigen wolle, wolle eine Partei an die Macht kommen, um zu gestalten. Brüggemann fragt, ob für den „Verein SPD“ Stürmen oder Verteidigen die Leitlinie sei. „Natürlich das Stürmen“, antwortet Weber.

Den Menschen verpflichtet

Für die SPD bedeute das, vor der Bürgerschaftswahl mit voller Kraft nach vorne zu gehen und alles für ein gutes Ergebnis zu tun. Das habe der Partei in den vergangenen Jahren manchmal gefehlt. Moderator Brüggemann erklärt herausfordernd, er sei sicher, wenn die CDU einen akzeptablen Kandidaten aufstelle, werde die SPD die Wahl verlieren. „Haben sie aber nicht“, antwortet Weber rasch. Trotzdem werde die Regierungsbildung im kommenden Jahr eine Herausforderung sein.

WESER-KURIER Chefredakteur Moritz Döbler (Christina Kuhaupt)

Für Weber persönlich ist die Wahl eine schlichte Bewertung seiner Arbeit. Er sieht sich den Menschen verpflichtet. Selbst durch seine Krebsdiagnose will er sich davon nicht abhalten lassen. Auf die Erkrankung angesprochen, sagt Weber: „Ich erwarte von mir selbst, dass ich nicht wehleidig bin und das durchhalte. So lange es geht, mache ich das mit vollem Einsatz.“ Er habe gelernt, mit der Krankheit umzugehen, seine Ziele weiter zu verfolgen. Es habe Zeiten gegeben, in denen er sich gefragt habe, warum er immer noch weitermache. Doch dann gebe es diesen Moment, wenn in der Zeitung über eine seiner Aussagen berichtet werde und er darauf warte, was seine Partei dazu sage. „Dieses Prickeln, das will ich nicht missen.“