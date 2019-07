Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher stellte sich beim WESER-Strand-Talk den Fragen von Moderatorin Bärbel Schäfer. (Frank Thomas Koch)

Am Osterdeich dröhnt an diesem Freitagabend der Lärm der Breminale. Auf dem Wasser der Weser funkeln die Lichter. Musik und Stimmengewirr schwappen über den Fluss zum Café Sand. Drinnen erzählt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) beim WESER-Strand-Talk von seiner Kindheit in Osterholz-Tenever. Der gebürtige Bremer hat die ersten Jahre seines Lebens im Bremer Osten verbracht, besuchte die Grundschule an der Andernacher Straße. Bei seinem Antrittsbesuch in Bremen im August 2018 fuhr er noch vor dem offiziellen Treffen mit dem damaligen Bremer Bürgermeister Carsten Sieling in den Bremer Osten. Der Ortsamtsleiter hatte ihn eingeladen, und Tschentscher kam gern. Ging seinen alten Schulweg ab und staunte, wie sehr sich der Stadtteil weiterentwickelte hatte. Als er Kind war, ging es in dem Viertel rau zu, erzählt Tschentscher. „Ich war froh, dass ich einen älteren Bruder hatte.“ Auf dem Schulhof und auch dem Weg nach Hause waren Rangeleien an der Tagesordnung. Er wirke nicht unbedingt wie einer, der sich prügelt, wirft Moderatorin Bärbel Schäfer ein. „Das täuscht, wer drei Brüder hat, kann sich auch körperlich wehren“, sagt Tschentscher.

Der Mann aus der zweiten Reihe

Den Mann mit der ruhigen Stimme haben schon viele unterschätzt. Seit etwas mehr als einem Jahr ist er Bürgermeister. Seine Wahl war eine Überraschung. Die beiden Favoriten, SPD-Fraktionschef Andreas Dressel und Sozialsenatorin Melanie Leonhard, standen aus familiären Gründen nicht zur Verfügung. Tschentscher, zuvor sieben Jahre lang Finanzsenator, übernahm den Posten. Viele Hamburger kannten ihn zu diesem Zeitpunkt kaum. Nach seiner Wahl fuhr er in die Stadtteile, stellte sich vor. Aus den Gesprächen habe er viele Impulse mitgenommen, sagt Tschentscher. Mittlerweile werde er oft erkannt. Das enorme Interesse der Menschen an der Person des Bürgermeisters habe ihn nach der Wahl überrascht, erzählt er. Anfangs sei das ungewohnt gewesen. Doch Tschentscher ist Optimist: „Ich empfinde es als etwas Positives, dass die Leute wissen wollen, wer das Sagen in der Stadt hat.“

Wer in Bremen das Sagen haben wird, ist sechs Wochen nach der Bürgerschaftswahl wieder ein viel diskutiertes Thema. Carsten Sieling wird künftig nicht mehr Bremens Bürgermeister sein. Tschentscher kennt Sieling gut. Für seinen Schritt auf das Amt zu verzichten, habe er Verständnis: „Ich finde es eine interessante und respektable Entscheidung.“ Es verdiene Anerkennung, dass Sieling sich entschlossen habe, sich mit seiner Erfahrung und politischen Kompetenz in die Koalitionsverhandlungen einzubringen. Einem neuen Kandidaten wäre eine solche Aufgabe vielleicht schwerer gefallen. Wäre ein Rücktritt gleich nach der Wahl nicht ehrlicher gewesen, hakt Schäfer nach. Tschentscher weicht aus. Egal, wie man es mache, Kritik gebe es doch immer. „Vielleicht ist es ein letzter politischer Dienst an der Stadt Bremen, dass Carsten Sieling gesagt hat, ich helfe jetzt nochmal mit, dass es eine gute Grundlage für die politische Arbeit der nächsten vier Jahre gibt.“ Verhaltener Applaus im Publikum. Nicht alle sind hier dieser Meinung. Tschentscher hält Andreas Bovenschulte für einen „guten Typen“. Der Vorsitzende der Bremer SPD-Bürgerschaftsfraktion soll Sielings Nachfolger werden. Seinen Job werde er sicherlich gut meistern, meint Tschentscher: „Ich bin optimistisch.“

Bremen und Hamburg haben viel gemeinsam, findet Tschentscher. Beide seien weltoffen und international. „Diese Zuversicht, dass wir als Stadt handlungsfähig sind und alle mitziehen, ist ein hanseatisches Prinzip, was auch Bremen in sich trägt.“

Die beiden Städte stehen auch vor ähnlichen Herausforderungen, wie etwa dem Wohnungsbau. Den in Berlin erst kürzlich beschlossenen Mietenstopp hält Tschentscher für falsch. Er setzt stattdessen auf einen Mietendeckel. Um nicht mehr als zehn Prozent sollen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt die Mieten in den nächsten drei Jahren steigen dürfen. Es sei wichtig, dass die Menschen weiterhin in Wohnungsbau investieren. Das Problem zurzeit sei nämlich, dass es einfach zu wenig Wohnungen gebe. „Die Leute wollen ein Dach über den Kopf und mobil sein“, sagt Tschentscher. Er setzt sich für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Radwege ein. „Bevor man die Leute aus dem Auto rauslockt, muss man wissen, wo sollen die Leute einsteigen.“ Die Menschen wollten schließlich nicht wie Heringe in überfüllten Bahnen sitzen.

Politiker und Arzt

Tschentscher spricht überlegt. Wird nur selten emotional. Lässt sich nicht zu unbedachten Aussagen hinreißen. Auch wenn Schäfer nachbohrt. Will er zu der rot-rot-grünen Koalition nichts Konkretes sagen, dann tut er das auch nicht. Er gilt als sachlicher Politiker, ein Pragmatiker. Tschentscher hat Medizin studiert, ist Laborarzt. Das Analytische liegt ihm. Bevor er hauptberuflich Politiker wurde, hatte er viele Jahre lang als Arzt gearbeitet. Gebe es Parallelen zwischen Medizin und Politik, will Schäfer wissen. Natürlich. Tschentscher zitiert Rudolf Virchow: „Politik ist Medizin im Großen.“ Er verweist in Interviews gern auf den Arzt und Politiker, wenn er nach der Verbindung seiner beiden beruflichen Tätigkeiten gefragt wird.

Es helfe ihm bei seiner Arbeit, dass er den Großteil seines Lebens nicht Politiker gewesen sei, sagt Tschentscher. Als Mediziner ist er es gewohnt, zunächst den Befund zu erheben, die Diagnose zu stellen, und sich erst danach für die Therapie zu entscheiden. Ohne richtige Diagnose bringe die Therapie nämlich nichts. In der Politik ist er deshalb oft nicht so schnell, wie andere es fordern. Tschentscher findet: Über einen langen Zeitraum entstandene Probleme müssen langfristig angegangen werden. Wichtig sei es, das analytische Denken in der Politik nicht zu vernachlässigen, über den Tag hinaus zu denken. Und auch in schwierigen Situationen lösungsorientiert zu arbeiten, statt sich auf das Negative zu versteifen. „Ich merke schon, dass Sie ein Arzt sind, der Hoffnung versprüht“, lacht Schäfer.

Das halbvolle Glas sieht Tschentscher übrigens nicht nur in der Politik. „Wir sind die einzige Stadt, die zwei Bundesligamannschaften mit Aufstiegsambitionen hat“, sagt er, als er nach seinem Verhältnis zum HSV und St. Pauli gefragt wird. Schäfer staunt: „Am Ende holen Sie wirklich aus allem was Positives heraus.“

Müsse er jedoch zwischen dem SV Werder Bremen und St. Pauli wählen, fällt die Entscheidung auf die Grün-Weißen. „Aber nicht weitersagen“, scherzt er. „Wir sind hier ganz unter uns“, beruhigt Schäfer. Applaus. Das Publikum lacht. Tschentscher kommt gut an mit seiner bodenständigen Art. Obwohl Hamburg mittlerweile seine Heimatstadt sei, fühle er sich Bremen nach wie vor verbunden: „Der Geburtsort ist etwas Besonderes.“ Auch nach dem Wegzug ist er mit seinen Eltern immer wieder zu Besuch gewesen. Eine Bremer Freundin seiner Mutter sitzt bei dem Talk sogar im Publikum. Auch zwei frühere Nachbarn sind gekommen, um ihn zu sehen. Besonders gerne sei er an der Weser, erzählt Tschentscher. Für einen Breminalebesuch nach dem Talk reiche seine Zeit aber leider nicht mehr. Er müsse zurück nach Hamburg.