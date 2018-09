Axel Brüggemann hat sie alle zu Gast gehabt: Claus Peymann, den ebenso streitbaren wie stilprägenden Theatermacher. Reinhard Grindel, den zuletzt so umstrittenen DFB-Präsidenten. Oder Alexander Nouri, den erst gefeierten, dann gefeuerten Werder-Trainer. Sie alle und noch einige mehr haben bei dem Moderator auf der Bühne gesessen und sich in der Talk-Reihe WESER-Strand des WESER-KURIER ausfragen lassen. Brüggemann freut sich über jeden Gast, sagt er, aber über den nächsten ganz besonders. Am Freitag ist Max Kruse im Café Sand zu Gast, und Brüggemann sagt: "Ich verehre ihn. Ich glaube, dass Werder mit ihm und den anderen Neuen wieder eine größere Nummer wird."

Natürlich wird es deshalb darum gehen: um Fußball, um die Lage bei Werder, um die Kapitänsbinde an Kruses Arm. Aber wie das beim WESER-Strand immer so ist: Dabei wird es nicht bleiben. "Es geht um den Menschen und die Leidenschaft", sagt Brüggemann. Von Kruse ist bekannt, dass er schnelle Autos liebt, dass er gern pokert. Kruse ist kein Fußballprofi wie jeder andere, deshalb wird auch die Rede sein von "Ecken" und "Kanten". Und wer weiß schon, dass Kruse früher den Traum hatte, Schiedsrichter zu werden? Oder dass sich Kruse für den Verein Viva con Agua engagiert, der sich zum Ziel gesetzt hat, "Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung für alle" zu ermöglichen, wie es in der Selbstbeschreibung heißt.

Karten für die Veranstaltung an diesem Freitag gibt es nicht mehr. Dafür aber ist eine Aufzeichnung der Sendung am Sonnabend im Laufe des Nachmittags im Internet unter www.weser-kurier.de sowie in der App von Mein Werder zu sehen.