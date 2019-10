Bremens neuer Bürgermeister Andreas Bovenschulte kommt zum WESER-Strand-Talk des WESER-KURIER. Und Sie können bei seinem Auftritt dabei sein.

Wir verlosen 1 x 2 Karten für die Veranstaltung.

Schicken Sie uns eine Mail bis zum 3. Oktober um 12 Uhr an gewinnspiele(at)weser-kurier.de (Betreff: WESER-Strand) und nehmen Sie dadurch automatisch an der Verlosung teil. Bitte schreiben Sie Ihren vollen Namen dazu.

Der WESER-Strand findet am 4. Oktober auf der Oceana Sand statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Talk beginnt um 19.30 Uhr.

Teilnahmebedingungen

Teilnahme nur ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter der WESER-KURIER Mediengruppe. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück! (jfj)