Wenn Moderator Axel Brüggemann seinem Gast beim nächsten WESER-Strand-Talk im Café Sand am Freitag, 1. Juni, etwas Gutes tun möchte, dann wird er ihm gleich zu Beginn ein Glas heißes Wasser kredenzen. Denn Henning Scherf ist ein bekennender Heißwasser-Trinker.

Wer weiß, vielleicht kommt der ehemalige Bürgermeister (1995-2005) auch mit dem Fahrrad zum Talk - denn der Drahtesel ist sozusagen sein Markenzeichen. Auch wenn er jetzt auch gelegentlich ein E-Bike nutzt, wie Scherf jüngst in einem Interview mit dem Stern verriet. Sicher wird Scherf aber etwas zu sagen haben zu den aktuellen Plänen Bremens in Sachen Fahrradverkehr.

Natürlich hat der mittlerweile 79-Jährige auch zu vielen anderen, auch politischen Themen nach wie vor eine Stimme, die gern gehört wird. Und dazu ist er ein Sozialdemokrat. Die Ergebnisse einer aktuellen, vom WESER-KURIER in Auftrag gegebenen, Umfrage zur politischen Stimmung in Bremen ein Jahr vor der nächsten Bürgerschaftswahl sind nicht gerade geeignet, bei der SPD Jubelrufe auszulösen. Vielleicht hat Scherf ja den einen oder anderen Tipp für den derzeitigen Amtsinhaber Carsten Sieling, wie er wieder beim Wähler punkten könnte.

Hinweise zur Kunst des Umarmens möglicherweise - ganz physisch oder im weiteren Sinne. Scherf, der dem Bremer Senat seit 1978 angehörte (unter anderem als Finanz-, Gesundheits-, Bildungs- und Justizsenator), beherrschte diese Kunst als Senator und Bürgermeister - sein umarmender Politikstil ist legendär, "Oma-Knutscher" wurde er genannt.

Längst wird Scherf selbst als Opa geknutscht - von neun Enkelkindern. Da passt es, dass er ein bekennender Älter-Werder ist. "Grau ist bunt: Was im Alter möglich ist" lautet der Titel eines Buches, das Scherf 2007 veröffentlichte. Möglich im Alter ist zum Beispiel die Lebensweise des Autors: der Ex-Bürgermeister lebt mit seiner Frau in einer Alters-Wohngemeinschaft. "Wer nach vorne schaut, bleibt länger jung", "Altersreise - Wie wir altern wollen" und - zusammen mit Annelie Keil - "Das letzte Tabu - Über das Sterben reden und den Abschied leben lernen" heißen weitere Bücher Scherfs.

An Themen wird es also nicht fehlen, wenn Moderator Axel Brüggemann Henning Scherf beim WESER-Strand-Talk am Freitag, 1. Juni, begrüßt. Der Einlass beginnt ab 20.30 Uhr, der Talk startet um 21.30 Uhr.

Im Anschluss haben die Zuschauer die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre das Wochenende einzuläuten. Bei Vorlage dieser Einladungskarte ist die Fährfahrt (hin und zurück) an diesem Abend kostenlos.

Tickets gibt es im Pressehaus Bremen und den regionalen Zeitungshäusern, auf www.nordwest-ticket.de und unter Telefon 0421/363636.