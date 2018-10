Im Gespräch mit Axel Brüggemann: Jan Böhmermann ist am 2. November in der WESER-KURIER-Talkreihe WESER-Strand zu Gast. (WESER-KURIER)

Jan Böhmermann ist dafür bekannt wenig Interviews zu geben. In Talksshows ist der Satiriker und TV-Moderator ebenfalls selten Gast. Für den WESER-Strand-Talk des WESER-KURIER kommt der gebürtige Bremer nun zurück in seine Heimatstadt. Am 2. November wird Böhmermann sich den Fragen von Axel Brüggemann stellen und mit ihm über den Charme des Bremer Norden, skandalöse Schmähgedichte und seine Zeit bei der NORDDEUTSCHEN reden. Denn Böhmermann ist nicht nur in Vegesack aufgewachsen, dort unternahm er auch seine ersten beruflichen Schritte. Später volontierte er bei Radio Bremen. Das Volontariat stellte die Weichen zum Fernsehen. Heute ist der 37-Jährige als Enfant terrible des deutschen Fernsehens bekannt. In seiner Late-Night-Show "Neo Magazin Royale", die einmal wöchentlich im ZDF-Spartensender "ZDF Neo und mittlerweile auch im Hauptprogramm ausgestrahlt wird, sind regelmäßig satirische Beiträge zu sehen, für die er schon dreimal mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.

Böhmermann lebt seit vielen Jahren in Köln. Privates gibt der Late-Night-Talker nur wenig über sich preis. Ob er sich vorstellen kann, irgendwann wieder nach Bremen zurückzukehren, wird er Axel Brüggemann vielleicht im Gespräch verraten.

Informationen zur Veranstaltung

Die Veranstaltung findet am 2. November auf der Oceana (Martinianleger, Schlachte) statt. Der Einlass startet um 18.30 Uhr, der Talk beginnt um 19.30 Uhr. Die Tickets zu der Veranstaltung sind personalisiert. Der Besuchername wird auf das Ticket gedruckt. Nur die eingetragene Person ist eintrittsberechtigt.

Wir behalten uns vor die Personalien bei der Einlasskontrolle noch mal zu überprüfen. Taschen (über A4) und Jacken müssen abgegeben werden und werden kontrolliert. Die Garderobe ist kostenlos.

Wo kann ich den Talk sehen?

Wer bei der Aufzeichnung des Talks nicht dabei sein kann, muss nicht darauf verzichten. Ab dem 3. November ist die komplette Aufzeichnung auf weser-kurier.de/weserstrand zu sehen.

++ Aktualisiert am 23. Oktober, 12:06 Uhr, wir hatten an dieser Stelle Karten für die Veranstaltung verlost. Die Verlosung ist nun beendet. ++