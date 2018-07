Kea Kühnel ist am Freitag, 3. August zu Gast beim WESER-Strand-Talk des WESER KURIER im Café Sand. Die Freestyle-Skifahrerin wurde zu Bremens Sportlerin des Jahres 2017 gekürt. Sie redet mit Moderator Axel Brüggemann über Raserei, Risiko und Rausch – und natürlich über den Schnee im Norden.

Die 27-jährige Kühnel nahm Anfang dieses Jahres an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teil. Damit ist sie die erste Winter-Olympionikin aus dem Land Bremen. Die Bremerhavenerin ist zwar an der Küste aufgewachsen, dennoch hat es sie schon in ihrer Kindheit in die Berge gezogen. Im Alter von zwei Jahren stand sie das erste Mal auf Skiern.

Zum Freeski ist sie allerdings erst mit 21 gekommen. Bei den eindrucksvollen Tricks und den Slides über die Hindernisse profitiert sie von ihrem Turnhintergrund. Mittlerweile studiert Kühnel in Innsbruck, dem Mekka für Freeskier. Ob sie sich vorstellen kann, irgendwann wieder zurück in die Heimat zu ziehen, wird sie vielleicht im Gespräch verraten.

Tickets für den WESER-Strand-Talk

An Themen wird es also nicht fehlen, wenn Moderator Axel Brüggemann Kea Kühnel beim WESER-Strand-Talk am Freitag, 3. August, begrüßt. Der Einlass beginnt ab 20.30 Uhr, der Talk startet um 21.30 Uhr.

Im Anschluss haben die Zuschauer die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre das Wochenende einzuläuten. Bei Vorlage der Eintrittskarte ist die Fährfahrt (hin und zurück) an diesem Abend kostenlos.

Tickets gibt es im Pressehaus Bremen und den regionalen Zeitungshäusern, auf www.nordwest-ticket.de und unter Telefon 0421/363636.

Traditionell hinterlässt der Gast der vorherigen Ausgabe vom WESER-Strand-Talk dem nächsten Gast eine Frage. Kea Kühnel kann sich also bereits auf folgende Frage von Cartoonist Til Mette vorbereiten: