Verkehrssenatorin Maike Schaefer stellt sich den Fragen. (Frank Thomas Koch)

Mit Bienen, Baustellen und Bürgerbeteiligung kennt sie sich aus. Maike Schaefer besitzt als Bürgermeisterin und Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau ein breites und arbeitsreiches Themenfeld, das sie bearbeiten muss. Seit August hat die Grünen-Politikerin das Amt inne, vorher war sie vier Jahre lang Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft.

„Schaefer trifft auf Schäfer“ könnte der Titel lauten, wenn am Freitag, 6. März, der WESER-Strand, das Talk-Format des WESER-KURIER, ansteht. Moderatorin Bärbel Schäfer empfängt dann die 48-jährige Schaefer und möchte mit ihr über die größten Bremer Klimakiller, autofreie Innenstädte und grüne Träume sprechen.

Genug Gesprächsbedarf sollte vorhanden sein: Der Umbau der City, die Verkehrswende, der Neubau von Kitas, Schulen und Fahrradbrücken über die Weser oder die Sanierung der maroden Infrastruktur – es sind beispielhaft ein paar Mammutprojekte, die die Senatorin beschäftigen. Zudem erforschte Schaefer vor Jahren an der Bremer Universität die Umwelteffekte von Schadstoffen in Böden und Gewässern, mittlerweile ist sie Hobby-Imkerin und Seglerin.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) auf der „Oceana“ am Martinianleger an der Schlachte. Tickets kosten 15 Euro und sind im Pressehaus, online unter www.nordwest-ticket.de und unter der Telefonnummer 36 36 36 erhältlich. Das Talk-Video kann im Laufe des Sonnabends, 7. März, im Internet unter www.weser-kurier.de/weserstrand abgerufen werden.

