(Frank Thomas Koch)

Max Kruse hätte den WESER-Strand schnell beenden können. Vor ihm lag eine Rote Karte, die er Moderator Axel Brüggemann bei unpassenden Fragen zeigen sollte. Der Werder-Kapitän brauchte sie nicht. Erstaunlich offen sprach er beim Talk des WESER-KURIER über Fußball, Familie und Fehltritte.

Max Kruse über seinen Vater:

„Mein Vater war früher bei fast jedem Spiel von mir und ist es auch heute noch. Ich kann mich gut daran erinnern, wie er nach meinem ersten Bundesliga-Spiel, als ich bei Werder eingewechselt wurde, auf der Tribüne stand und geweint hat. Das sind Momente, die man nie vergisst. Ich bin sehr stolz darauf, dass meine Familie mich so supportet hat. Mein Vater hat nie Druck ausgeübt, aber er hat mir all die Unterstützung gegeben, die man sich wünschen kann. Viele meiner Freunde haben in der Schulzeit angefangen, sich abends mit den anderen Jungs zu treffen, das ein oder andere Bier zu trinken und mal ein bisschen länger wach zu bleiben. Mein Vater hat mir direkt gesagt, dass man Alkohol und Zigaretten lieber weglassen sollte, wenn man Profi werden will. Das habe ich gemacht, und es hat funktioniert.“

... den Umgang mit Fehlern:

„Kein Mensch ist perfekt. Ich denke nicht zurück und sage: Was habe ich da für eine Scheiße gebaut? Ich bin ein Mensch, der nach vorne schaut. Fehler passieren im Leben. Ich habe Ecken und Kanten, und die lasse ich mir auch nicht nehmen.“

... Geldstrafen von Vereinen für private Verfehlungen. Kruse verlor 2016 bei einer nächtlichen Taxifahrt 75 000 Euro und sollte danach eine Geldbuße an seinen damaligen Klub VfL Wolfsburg bezahlen:

„So lange es im Rahmen bleibt und man sich an die Regeln innerhalb des Vereins hält, sollte man jemanden für das Privatleben nicht bestrafen. Wenn man natürlich oft aus der Reihe tanzt und das die Mannschaft beeinträchtigt, muss der Verein Konsequenzen ziehen. Ansonsten sollte man einen Spieler aber nicht so sehr einschränken, weil sich das auch auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Um das abzuschließen, lautet die Frage, die wir uns stellen müssen: Glauben Sie wirklich, dass ich diese Geldstrafe damals bezahlt habe?“

... die Rolle der Medien im Fußball:

„Einerseits wollen wir nicht, dass wir Spieler immer die gleichen Interviews geben. Andererseits wird es sofort aufgebauscht, wenn wir mal was sagen, sodass derjenige das nie wieder sagt. Das hatten wir ja jetzt gerade bei dem Spieler von Kaiserslautern (Jan Löhmannsröben riet dem Schiedsrichter, Cornflakes zählen zu gehen, Anm. d. Red.). Jeder sucht nur das Haar in der Suppe und versucht, daraus eine große Story zu machen. Dann muss man sich nicht wundern, dass die Spieler immer das Gleiche sagen. Ich habe aber auch positive Erfahrungen mit den Medien gemacht, habe ein paar Interviews gegeben und bin jetzt hier. Ich verstecke mich auf keinen Fall.“

... das Kapitänsamt bei Werder:

„Ich mache mir nicht so viele Gedanken darüber, was passieren könnte, wenn dies oder das schief geht. Wenn ich im Spielertunnel bin, zählt für mich nur der Sieg. Davon bringt mich nichts ab. Man sollte die Kapitänsbinde nicht nur spazieren tragen. Man ist Aushängeschild des Vereins. Das versuche ich umzusetzen und die Mannschaft mitzuziehen.“

... seinen Marktwert, der laut "transfermarkt.de" bei zwölf Millionen Euro liegt:

„Auf dem Platz denke ich nicht: Du musst jetzt ein Tor schießen, weil du zwölf Millionen Euro wert bist. Das ist eine Summe, die einem mit auf den Weg gegeben wird. Manche Spieler machen sich da mehr Druck, aber mir ist es relativ egal, was ich wert bin.“

... Einstandsrituale in Fußballmannschaften. Nach seinem Wechsel zum FC St. Pauli musste Kruse mit freiem Oberkörper in einer Schwulenbar kellnern:

„Die Geschichte stimmt. Dazu gab es noch Hasenohren. Zum Einstand muss man meistens singen, und es gibt den ein oder anderen alkoholischen Drink. Da ich keinen Alkohol trinke, musste ich halt etwas anderes machen. Nach meiner Rückkehr zu Werder im Jahr 2016 musste ich singen und habe dazu noch versucht, Gitarre zu spielen.“

... sein großes Hobby Pokern und wie er damit anfing:

„Ich war 18 Jahre alt, neu in Bremen und war im Casino. Da habe ich ein paar Jungs von den Profis gesehen, die dort gespielt haben. Von denen musste einer gehen. Warum, das weiß ich bis heute nicht. Er hat mir angeboten, mit seinem Geld weiterzuspielen. Da kann man natürlich nicht Nein sagen. Wir wollten uns einen möglichen Gewinn teilen, und das haben wir dann auch gemacht. An die genaue Summe kann ich mich nicht mehr erinnern.“

... seine Poker-Qualitäten. Kruse startet regelmäßig bei Profi-Turnieren in Las Vegas:

„Wenn wir über professionelles Pokern reden, müssen wir vorsichtig sein, denn das Finanzamt hat schon angeklopft. In den Zeitungen steht nur etwas, wenn ich gewonnen habe. Wenn ich etwas verliere, interessiert das keine Sau. Es sei denn, ich verliere es im Taxi. (lacht) Nachdem ich in Vegas etwas gewonnen hatte, habe ich meine ganzen Quittungen beim Finanzamt eingereicht. Also auch die von den Spielen, die ich nicht gewonnen habe. Daraufhin hat das Finanzamt gesagt: Sie machen das sehr hobbymäßig.“

... den Videobeweis:

„Durch den Videobeweis wird der Schiedsrichter etwas entlastet. Er macht den Fußball auf jeden Fall fairer, aber nicht schöner. Der Videobeweis macht die Emotionen ein bisschen kaputt, das hat man bei unserem Spiel in Frankfurt beim ersten Tor gesehen. Da weißt du nicht, ob du dich richtig freuen kannst, weil alles noch überprüft wird.“

... die umstrittenen Montagsspiele:

„Für die Fans ist das absolut scheiße. Mir ist es egal, wann ich spiele. Ich habe keinen Job, zu dem ich am nächsten Morgen wieder hin muss. Bei den Fans ist das anders. Als Spieler kannst du dich allerdings sowieso nicht durchsetzen. Nicht wir entscheiden darüber, wann gespielt wird. Das wird woanders entschieden und hat mit der Vermarktung und den Fernsehgeldern zu tun. Wir Spieler müssen es akzeptieren. Die Fans gehen auf die Barrikaden, was ich verstehe. Im Endeffekt ändern wir aber sowieso nichts.“

Aufgezeichnet von Christoph Bähr.