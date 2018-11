Im Gespräch mit Axel Brüggemann: Moritz Rinke ist am 7. Dezember beim WESER-Strand zu Gast. (WESER-KURIER)

Erfolgreicher Journalist, Buchautor und Torjäger - alles, was Moritz Rinke anfasst, hat Erfolg. Der gebürtige Worpsweder, der mittlerweile in Berlin heimisch geworden ist, kehrt für den letzten WESER-Strand-Talk des Jahres zurück in seine Heimat. Am 7. Dezember stellt sich Rinke den Fragen von Axel Brüggemann und redet mit ihm über die dunklen Seiten von Worpswede, Filmgeschichte und darüber, was passiert, wenn Schriftsteller Fußball spielen.

Rinke, der nach seinem Studium der Angewandten Theaterwissenschaften unter anderem für Die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung arbeitete, veröffentlichte 2001 seine Geschichten und Kolumnen in "Der Blauwal im Kirschgarten". Im selben Jahr wurde sein Theaterstück "Republik Vineta" zum besten deutschsprachigen Stück gewählt. Sieben Jahre später kam die Verfilmung in die Kinos. Der 51-Jährige wagte sich 2003 auch vor die Kamera. Mit seinem ersten Film "September", bei dem Rinke selbst eine Rolle spielte, wurde er zu den Internationalen Filmfestspielen nach Cannes eingeladen. Vor acht Jahren veröffentlichte Rinke mit "Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel" seinen ersten Roman, der in seinem Geburtsort Worpswede spielt und sich mit der NS-Vergangenheit des Ortes auseinandersetzt.

Die Liebe zum Schreiben hat Rinke aber auch mit einer anderen Liebe verbunden. Seit Jahren spielt er für die deutsche Autorennationalmannschaft, deren bester Torjäger er auch ist und mit der er 2010 Europameister wurde. In "Titelkampf. Fußballgeschichten der deutschen Autorennationalmannschaft" fasste er seine Erlebnisse mit der Nationalmannschaft bereits 2008 zusammen, vier Jahre später veröffentlichte er mit "Also sprach Metzelder zu Mertesacker" eine weitere Liebeserklärung an den Fußball.

Informationen zur Veranstaltung

Die Veranstaltung findet am 7. Dezember auf der Oceana (Martinianleger, Schlachte) statt. Der Einlass startet um 18.30 Uhr, der Talk um 19.30 Uhr. Taschen (über A4) und Jacken müssen abgegeben werden und werden kontrolliert. Die Garderobe ist kostenlos.

Wie komme ich an Karten?

Karten zum Preis von 13 Euro gibt es im Pressehaus Bremen und den regionalen Zeitungshäusern, auf www.nordwest-ticket.de und unten 0421 /36 36 36.

Wo kann ich den Talk sehen?

Wer bei der Aufzeichnung des Talks nicht dabei sein kann, muss nicht darauf verzichten. Ab dem 8. Dezember ist die komplette Aufzeichnung auf weser-kurier.de/weserstrand zu sehen. (sei)