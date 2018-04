Soulsänger Flo Mega (li.) im Gespräch mit WESER-Strand-Moderator Axel Brüggemann. (Marcel Auermann)

„Ich wollte eine schrullige Karriere machen und kein geleckter und gelackter Typ sein“, mit diesem Satz bringt Flo Mega bei der Talkreihe WESER-Strand das Rezept seiner Karriere auf den Punkt. Der Rapper, Soulsänger und Funkmusiker war nach eigenen Angaben schon immer anders und kniete sich nur in die Dinge hinein, die ihm wirklich in den Kram passten.

Bereits mit fünf Jahren saß er vor einem selbstgebauten Drumset aus Kochtöpfen und Teetassen und trainierte sein Rhythmusgefühl. Schule hingegen schien in seinem Leben keine große Rolle zu spielen. Drei Anläufe benötigte der gebürtige Bremer, um an sein Abitur zu kommen. „Geschafft habe ich es letztlich mit einem Referat über den Dickdarm“, erzählt er mit einem Schmunzeln im Interview.

Diese Eigenarten und Erlebnisse verarbeitete er in unzähligen Songs. Der große Durchbruch gelang ihm mit dem Lied „Zurück“ beim „Bundesvision Song Contest“ von Stefan Raab im Jahr 2011. Er belegte den zweiten Platz. Von da an gab er Konzert um Konzert, stand landauf, landab auf der Bühne. Doch statt die Karriere zu genießen und sich glücklich zu schätzen, machte ihn der Erfolg innerlich kaputt. Er stürzte sich in Drogen und Alkohol. Beim WESER-Strand verrät Flo Mega allerdings auch, wie er den Weg aus der Überforderung und den Süchten meisterte.

Im Laufe des Tages finden Sie an dieser Stelle die Aufzeichnung des Talks.