Bremen. Fast auf den Tag genau sechs Jahre ist er her; jener Auftritt, der Julia Engelmanns Leben veränderte. Beim Bielefelder Poetry Slam trug die damals 20-jährige Bremerin einen Text vor, dem viele nachsagten, er habe den Nerv der Zeit getroffen. „Ich würd' gern so vieles tun / meine Liste ist so lang / aber ich würd' eh nie alles schaffen / also fang' ich gar nicht an“, heißt es darin unter anderem. Gefolgt von einem kollektiven Aufruf, doch endlich mal den Hintern hoch zu bekommen.

In dem Video, das den Auftritt dokumentiert, nicken Menschen im Hintergrund eifrig, Engelmann aber belegt bei diesem Poetry Slam nur den vorletzten Platz – und verschwindet erst einmal wieder in ihrem herkömmlichen Studentinnenleben. Fast ein Jahr später teilt jemand das Video ihres Auftritts in den sozialen Medien. Innerhalb weniger Tage wird Engelmann zum viralen Hit. „Sentimental? Ja. Naiv? Auch das. Vor allem aber: wahr!“, schreibt zum Beispiel der „Stern“. Julia Engelmann ist Anfang 2014 auf beinahe allen Facebook-Startseiten Deutschlands zu sehen. Bis heute wurde das Video über zwölf Millionen Mal geklickt. Als Engelmann ihren Text in einer NDR-Talkshow vorträgt, sieht man in Moderator Jörg Pilawas Augen sogar ein paar Tränchen glitzern.

Nicht mal einen Monat später existieren bereits mehrere Parodien zu ihrem Auftritt – eine davon von Satiriker Jan Böhmermann. „Des einen Yolo, des anderen Würgereiz“, titelt „stern.de“. Andere Medien finden ihren Text vor allem banal. „Harmloser Kitsch“, schreibt die ZEIT. Und die „Süddeutsche“ meint, dass nicht die Wahrhaftigkeit, sondern ihr perfekt inszenierter Auftritt schuld am Erfolg sei. Tatsächlich wollte Engelmann ursprünglich Schauspielerin werden, spielte sogar über zwei Jahre lang eine Hauptrolle in der RTL-Soap „Alles was zählt“ und bei den Jungen Akteuren am Bremer Theater. An der Schauspielschule hingegen wurde sie abgelehnt.

Mittlerweile hat Engelmann ihr Studium abgebrochen. Ihr Geld verdiene sie mit „Poesie und Musik“, wie sie sagt. Vier Bücher und ein Musikalbum hat sie bisher veröffentlicht; in zahlreichen Fernsehsendungen war sie zu Gast. Mit ihrer Kunst trifft sie nach wie vor nicht jeden Geschmack. Aber den von vielen.

Weitere Informationen

An diesem Freitagabend ist Julia Engelmann Gast beim WESER-Strand im Café Sand im Talk mit Bärbel Schäfer. Die Veranstaltung ist ausverkauft.