Am Freitag, 5. Juli, ist Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher zu Gast beim „WESER-Strand“-Talk. Als gebürtiger Bremer regiert er seit März 2018 die Hansestadt an der Elbe. Geboren und aufgewachsen ist Tschentscher jedoch in Bremen, genauer im Osterholzer Ortsteil Tenever. Und an den Ort seiner frühen Kindheit kehrte Tschentscher bei seinem Antrittsbesuch in Bremen zurück. Noch vor dem offiziellen Empfang bei Bremens Bürgermeister Carsten Sieling machte Tschentscher sich vor Ort ein Bild von dem Wandel des einstigen Problemviertels. Ein Beweis für die Verbundenheit zu seiner alten Heimat.

Moderatorin der etwa einstündigen Reihe ist Bärbel Schäfer, die mit Peter Tschentscher unter anderem darüber sprechen wird, was Hamburg von Bremen lernen kann (und umgekehrt).

Informationen zur Veranstaltung

Die Veranstaltung findet am 5. Juli im Café Sand statt. Der Einlass startet um 20.30 Uhr, der Talk um 21.30 Uhr. Taschen (über A4) und Jacken müssen abgegeben werden und werden kontrolliert. Die Garderobe ist kostenlos.

Wie komme ich an Karten?

Karten zum Preis von 15 Euro gibt es im Pressehaus Bremen und den regionalen Zeitungshäusern, auf www.nordwest-ticket.de und unter 0421 /36 36 36. Bei Vorlage der Eintrittskarte ist die Fährfahrt (hin und zurück) an diesem Abend kostenlos.

Wo kann ich den Talk sehen?

Wer bei der Aufzeichnung des Talks nicht dabei sein kann, muss nicht darauf verzichten. Ab dem 6. Juli ist die komplette Aufzeichnung auf weser-kurier.de/weserstrand zu sehen. (haf)

Traditionell hinterlässt der Gast der vorherigen Ausgabe vom WESER-Strand-Talk dem nächsten Gast eine Frage. Peter Tschentscher kann sich also bereits auf folgende Frage von Profiler Axel Petermann vorbereiten: