Flo Mega alias Florian Bosum ist ein Entertainer, einer, der sein Publikum um den Finger wickelt, zum Lachen bringt und dabei berührt. Am 6. April kehrt der Bremer in seine Heimatstadt zurück. Er wird in der neuen Ausgabe der Talk-Reihe WESER-Strand zu Gast sein und unter anderem von den Unterschieden zwischen Mannheim und Bremen und aus seinem alten Leben als Hip-Hopper erzählen.

Diese Zeit ist noch heute in seinem Künstlernamen präsent: Der setzt sich nämlich aus der ersten Silbe seines Vornamens "Flo"(-rian) und dem griechischen Buchstaben "Omega" zusammen.

Seine Karriere begann als Hip-Hopper an der Weser und führte ihn schließlich zum Soul. Er trat beim Bundesvision Song Contest an, war in Krimi-Hörspielen zu hören, in denen Zuhörer Hinweise auf des Rätsels Lösung erhielten und diese auf ein vorgefertigtes T-Shirt oder einen Jutebeutel sticken sollen (mehr darüber erfahren Sie hier) und nahm gemeinsam mit dem Bremer Rapper Immo Wischhusen, der unter dem Namen Flowin Immo auftritt, eine Platte auf.

Den Abend mit Flo Mega wird Axel Brüggemann moderieren, der sich für seine Gäste jedes Mal so einiges einfallen lässt. So bereitete er seinem Talkgast Claus Peymann kurzerhand Bremer Knipp zu oder begrüßte Ex-Werder-Trainer Alexander Nouri in Unterhose. Was er sich dieses Mal überlegt hat?

Freitag, 6. April 2018 auf der Oceana (am Martinianleger, Schlachte in Bremen)

Einlass: 18.30 Uhr, Talkbeginn 19.30 Uhr

Eintritt: 13 Euro (inklusive Begrüßungsgetränk und Laugenbrezel)

Tickets: Hier online bestellen, per Telefon (+49 421 363636)

im Pressehaus Bremen (Martinistraße 43) und in den regionalen Zeitungshäusern

