Til Mette kommt zum WESER-Strand-Talk des WESER-KURIER. Der Cartoonist wird am Freitag, 6. Juli, in der Talkreihe im Café Sand zu sehen sein. Moderator Axel Brüggemann spricht mit ihm über die Kunst des Lachens, über die Frage, was Satire darf, und natürlich um Mettes Blick auf die Bremer Politik.

Der 61-jährige Mette zeichnet seit mehr als zehn Jahren sonntags für den WESER-KURIER unter anderen Bremer Themen satirisch nach. Außerdem trat er bereits in Fernsehshows auf. Gotthard-Tilmann Mette, wie der Zeichner mit bürgerlichem Namen heißt, ist auf süffisante und subversive Zeichnungen mit spärlichen, gleichwohl eingängigen Begleittexten abonniert. Lokalpatrioten dürfen seine gewitzte Gabe getrost auf hiesige Prägungen zurückführen. Denn Mette, dessen Werke immer wieder sonntags diese Zeitung schmücken, studierte in Bremen Kunst und Geschichte - mittlerweile lebt er in Hamburg.

Mehr zum Thema Ausstellung in der Bürgerschaft Die 68er im Spiegel von Cartoons Im Haus der Bürgerschaft ist jetzt die Ausstellung "Die 68er in Cartoons" mit viel ... mehr »

Tickets für den WESER-Strand-Talk

An Themen wird es also nicht fehlen, wenn Moderator Axel Brüggemann Til Mette beim WESER-Strand-Talk am Freitag, 6. Juli, begrüßt. Der Einlass beginnt ab 20.30 Uhr, der Talk startet um 21.30 Uhr.

Im Anschluss haben die Zuschauer die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre das Wochenende einzuläuten. Bei Vorlage dieser Einladungskarte ist die Fährfahrt (hin und zurück) an diesem Abend kostenlos.

Tickets gibt es für 13 Euro im Pressehaus Bremen und den regionalen Zeitungshäusern, auf www.nordwest-ticket.de und unter Telefon 0421/363636.