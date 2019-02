Antje Boetius kennt die Spuren, die der Mensch auf der Erde hinterlassen hat. Die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven hat den Klimawandel selbst gespürt. Sie hat gesehen, wie das Eis dünner wird; in der Tiefsee hat sie Plastikmüll in mehreren Tausend Metern Tiefe gefunden – dort, wo vor ihr noch kein Mensch gewesen ist. Wie sie versucht, für die Gefahren des gedankenlosen Umgangs mit der Erde zu sensibilisieren, erzählt sie in unserem Dossier. mehr »