Die Autos wurden bei dem Unfall komplett zerstört. (Nonstopnews)

Nach einem Unfall auf der Woltmershauser Straße in Woltmershausen sind in Nacht zu Samstag sieben Personen verletzt worden. Zwei von ihnen schwebten am Samstagmorgen laut Polizei noch in Lebensgefahr. Nach Angaben eines Polizeisprechers bemerkte eine Streife gegen 2.30 Uhr einen auffälligen Wagen auf der Woltmershauser Straße. Als die Beamten ihren Wagen wendeten und das Auto kontrollieren wollten, gab der 17 Jahre alte Fahrer des Wagens Gas und flüchtete vor der Kontrolle. Nachdem er den Woltmershauser Tunnel passiert hatte, verlor der 17-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, die Kontrolle und geriet mit seinem Auto in den Gegenverkehr wo er mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Dabei wurden der 17-jährige Fahrer sowie die beiden 17 und 12 Jahre alten Beifahrer schwer verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde hinter dem Steuer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ebenso wie ein weiterer Beifahrer, der schwer im Gesicht verletzt wurde. Zwei weitere Beifahrer wurden leicht verletzt.

Gegenüber der Polizei räumt der 17 Jahre alte Unfallverursacher ein, dass er unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Nach Angaben der Polizei stammte das Auto des Unfallverursachers aus der Familie. Ob es geklaut wurde, konnte die Polizei am Samstagmorgen noch nicht sagen. Die Woltmershäuser Straße wurde zur Aufnahme des Unfalls bis 6 Uhr morgens gesperrt. (wk)