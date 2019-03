Der 28-Jährigen wurden zwei diamantenbesetzte Goldringe, eine Rolex-Uhr und Geld gestohlen. (Patrick Seeger/dpa)

Ein Motorradfahrer und sein Sozius haben am Montagvormittag eine 28-Jährige auf der Oberneulander Straße in Oberneuland ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei Bremen habe die Frau gegen 10.55 gerade ihr Auto geparkt, als ein Motorrad neben ihr hielt. Während der Fahrer sie mit einem Messer bedrohte, stieg der Beifahrer ab und packte sie an den Armen. Anschließend entriss er ihr zwei diamantbesetzte Goldringe, eine silberene Rolex-Armbanduhr und nahm noch mehrere Geldscheine aus ihrer Geldbörse, ehe die beiden Täter stadtauswärts flüchteten. Beide waren mit schwarzen Motorradsachen bekleidet, trugen Handschuhe und schwarze Motorradhelme.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei Bremen unter 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)