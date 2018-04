Gleich mehrere Kurzschlüsse sorgten am Montagabend dafür, dass zahlreiche Bremer im Dunkeln saßen. Etwa 14 Häuser in der Hollerallee waren von Montagabend bis gestern Nachmittag ohne Strom. Nach Angaben des swb-Sprechers Alexander Jewtuschenko hat eine beschädigte Isolierung an einem unterirdischen Stromkabel für den Kurzschluss gesorgt. „Der hat zu weiteren Kurzschlüssen in der Leitung geführt, sodass mehrere Stellen repariert werden mussten“, so Jewtuschenko. Da dies nur selten vorkomme, habe die Behebung des Schadens einige Zeit in Anspruch genommen. Außerdem hätten sich die Schäden direkt unter einer viel befahrenen Kreuzung befunden, was die Reparaturarbeiten zusätzlich erschwerte. Betroffene Anwohner waren für mehr als 15 Stunden ohne Strom, bis das Kabel gestern Nachmittag gegen 14.30 Uhr wieder funktionsfähig war.

Mehr Glück hatten rund 600 Haushalte in Peterswerder und Hastedt. Auch hier sorgte ein Kurzschluss am Montagabend dafür, dass viele Anwohner kurzzeitig keinen Strom hatten. Wie in der Hollerallee sei hier die Isolierung eines unterirdisch verlaufenden Stromkabels durch Steine und scharfe Erdteilchen beschädigt worden, so der swb-Sprecher. Nach rund einer Stunde hatte der Energieversorger den Schaden behoben. Für das Flutlichtspiel gestern Abend im Weserstadion habe kein Risiko bestanden. Jewtuschenko: „Selbst, wenn es an einem Spieltag zu einem Stromausfall kommt, verfügt das Stadion über ein Reservekabel, das die Versorgung garantiert.“