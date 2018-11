Bei einem Brand in der Bremer Neustadt ist am Dienstagabend eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, war in einer Wohnung im ersten Stock eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache gegen 17.40 Uhr ein Brand ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet.

Drei Bewohner der darüber liegenden Wohnung hatten sich vor dem Feuer auf den Balkon gerettet und mussten mit Fluchthauben von der Feuerwehr durch das verrauchte Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Einer der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit 46 Einsatzkräften war die Bremer Feuerwehr vor Ort. Es entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sei)