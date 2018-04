Die Polizei hat gestern früh einen verwirrten 92-jährigen Autofahrer auf der A27 gestoppt. Der Bremer war offenbar nach einem Unfall geflüchtet und fuhr in Schlangenlinien über die Autobahn. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Kurz nach Mitternacht berichteten Autofahrer der Polizei über Notruf, dass ein Wagen längere Zeit sehr langsam auf der A27 in Richtung Bremen-Nord unterwegs sei. Sein Fahrer habe Probleme, in der Spur zu bleiben. Als eine Streife der Autobahnpolizei den Wagen auf dem Mittelstreifen entdeckte, fuhren andere Autos mit eingeschalteter Warnblinkanlage mit geringer Geschwindigkeit hinter dem Fahrzeug her, um die Autobahn nach hinten abzusichern. Die Polizisten gaben dem 92-Jährigen mehrmals deutliche Anhaltezeichen, doch der fuhr in Schlangenlinien weiter. Daraufhin setzte sich ein Streifenwagen vor das Auto, bis der Bremer auf dem Seitenstreifen anhielt.

An dem Wagen stellten die Beamten einen frischen Unfallschaden fest, so die Polizei. Zudem fuhr das Auto nur noch auf der rechten vorderen Felge. Der 92-Jährige wirkte gesundheitlich angeschlagen und kam ins Krankenhaus. Den Polizisten sagte er, er wisse nicht, was passiert sei. In der Straße Auf den Delben war es laut Polizei vermutlich zu dem Verkehrsunfall gekommen. Dort fand sie Trümmerteile. Hinweise zum Unfall werden an die Verkehrsbereitschaft unter Telefon 362148 50 erbeten.