Am 15. Oktober feiert Matthias Kay seine 25-jährige Zugehörigkeit zu Airbus Safran Launchers. Der 55-Jährige ist Projektleiter für das U-Boot-Rettungssystem Resus. Das Auftriebssystem basiert auf Technologien aus der Raumfahrt. Nach seinem BWL- und Wirtschaftsinformatikstudium in Oldenburg und Bremen hat Matthias Kay bei ehemals MBB Erno in der Softwareentwicklung begonnen, später arbeitete er in den Bereichen Projektcontrolling und Financial Controlling in Bremen und Friedrichshafen, bevor er 2005 ins Projektmanagement nach Trauen wechselte.



Ursula Morning kann am 15. Oktober ihr silbernes Betriebsjubiläum bei der Sparkasse Bremen feiern. Auch Christian Hopfenblatt aus der Verkaufsförderung begeht am 25. Oktober, genauso wie Petra Heinrich am 1. November, das 25-Jahre-Jubiläum bei der Sparkasse Bremen.



Rolf Wolff feiert Mitte Oktober seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit zum Bremer Kalenderhersteller Terminic GmbH. Der Jubilar hat als Packer in der Buchbinderei begonnen und sich im Laufe der 40 Jahre zum Maschinenführer in der Weiterverarbeitung weiterqualifiziert.