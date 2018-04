Senator bedauert Entscheidung

Ärztenetz löst sich auf

Jürgen Theiner

Bremen (the). Das Ärztenetz in Bremen-Nord gibt es nicht mehr: Am Donnerstagabend hat sich der Zusammenschluss von 65 niedergelassenen Ärzten knapp 15 Jahren nach seiner Gründung aufgelöst.